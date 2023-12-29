Dnestr.TV

 
0

«Бендерырынокторг» информирует!

«Бендерырынокторг» информирует!
Фото: Бендерырынокторг

С 15.12. по 31.12.2023 года на площади по ул. Лазо, перед рынком, будет проводиться Новогодняя ярмарка. Ассортимент ярмарки-сувениры с новогодней символикой, ёлочные игрушки и украшения, искусственные ёлки, гирлянды и электрогирлянды, пиротехника.

В период с 29.12.2023 г. по 06.01.2024 года, там же, можно будет приобрести калачи и кондитерские изделия к рождественским праздникам.

Время работы: ежедневно, с 8-00 до 15-00, понедельник — выходной. Порадуйте себя и близких волшебством предстоящего Нового года!

Руководство «Бендерырынокторг» напоминает, что в следствии чрезвычайной ситуации на универсальном рынке «Центральный» произошли изменения локаций торговли продовольственными товарами.

Торговля свежим мясом осуществляется в расположенных вдоль крытого рынка палатках и в отдельном секторе Молочного корпуса, соленья можно приобрести на открытой территории рынка под навесом, возле магазина «Гарант».

В палатках, установленных вдоль крытого рынка, реализуется куриная продукция, мясные полуфабрикаты, яйцо куриное, кондитерские изделия, специи.

Желающим осуществлять торговую деятельность на рынке просим обращаться по телефонам горячей линии:

(552) 2-40-35- приемная директора
(552) 2-04-77 - заведующий рынками.

Благодарим за понимание и поздравляем с наступающим Новым годом!
Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям. Желаем, чтобы Новый год принёс только радость, счастье и душевную гармонию!
  • Сегодня, 12:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна