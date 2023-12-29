С 15.12. по 31.12.2023 года на площади по ул. Лазо, перед рынком, будет проводиться Новогодняя ярмарка. Ассортимент ярмарки-сувениры с новогодней символикой, ёлочные игрушки и украшения, искусственные ёлки, гирлянды и электрогирлянды, пиротехника.
В период с 29.12.2023 г. по 06.01.2024 года, там же, можно будет приобрести калачи и кондитерские изделия к рождественским праздникам.
Время работы: ежедневно, с 8-00 до 15-00, понедельник — выходной. Порадуйте себя и близких волшебством предстоящего Нового года!
Руководство «Бендерырынокторг» напоминает, что в следствии чрезвычайной ситуации на универсальном рынке «Центральный» произошли изменения локаций торговли продовольственными товарами.
Торговля свежим мясом осуществляется в расположенных вдоль крытого рынка палатках и в отдельном секторе Молочного корпуса, соленья можно приобрести на открытой территории рынка под навесом, возле магазина «Гарант».
В палатках, установленных вдоль крытого рынка, реализуется куриная продукция, мясные полуфабрикаты, яйцо куриное, кондитерские изделия, специи.
Желающим осуществлять торговую деятельность на рынке просим обращаться по телефонам горячей линии:
(552) 2-40-35- приемная директора (552) 2-04-77 - заведующий рынками.
Благодарим за понимание и поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям. Желаем, чтобы Новый год принёс только радость, счастье и душевную гармонию!