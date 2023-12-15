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В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ

В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ
Фото: TASS/dpa/Annette Riedl

Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила газета Times 15 декабря, пишет iz.ru.

«[Премьер-министр] Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов», — указано в сообщении издания.

Как сообщает газета, правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля. Отмечается, что разработка новых положений, которые помогут вести контроль за соцсетями, находится на ранней стадии. Сейчас перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает издание.

«Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми», — отмечается в статье.

Каждый пятый человек в возрасте от восьми до 25 лет имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что рейтинг премьер-министра Британии Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки — минус 49. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov. Согласно исследованию, 70% участников опроса негативно отзываются о Сунаке, при этом положительного мнения о нем придерживается лишь 21% опрошенных. Отмечается, что рейтинг британского политика упал сразу на 10 пунктов по сравнению с ноябрем.

6 декабря в Госдуме России объяснили важность ограничения использования телефонов в школе. До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении использования телефонов и других гаджетов в школах. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что такие изменения связаны с обеспокоенностью родителями тем, что дети проводят в телефонах и свободное время, и, хуже того, учебное, переписываясь друг с другом или сидя в социальных сетях. По словам Бессарабова, это неправильно, так как это подрывает усилия педагогов по образовательному процессу и не дает знания детям.
  • Вчера, 12:17
  • DTV
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