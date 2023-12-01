Неизвестный врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден не пострадали, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.
По данным AP, серебристый седан врезался в бронированный автомобиль секретной службы в тот момент, когда Байден покидал свой предвыборный штаб в Делавэре. Затем седан попытался проехать на перекрытый перекресток, однако сотрудники Секретной службы быстро окружили автомобиль и с наставленным на водителя оружием произвели задержание, сообщает РБК.
Байдена посадили в ожидавшую его машину, где уже сидела его жена, а затем отвезли обратно в их резиденцию. Как отмечает AP, инцидент не повлиял на график главы государства.
Кортеж главы США состоит приблизительно из 50 различных машин, которые каждый раз перевозят более 100 человек. В самом сердце колонны едет президентский лимузин, известный под обозначением Cadillac 1 или The Beast («Зверь»). По неофициальным данным, в основе The Beast лежит усиленное шасси тяжелого пикапа, а снаряженная масса лимузина может достигать 9 т.
При этом The Beast не единственный такой автомобиль в кортеже. Неподалеку всегда находится лимузин-клон с идентичными номерами, чтобы злоумышленники, планирующие покушение, не могли с точностью определить, в какой именно машине едет президент. Лимузины окружают пять тяжелых бронированных внедорожников на базе Chevrolet Suburban, на которых передвигаются представители американских спецслужб с различным специальным оборудованием.