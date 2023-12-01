Dnestr.TV

 
0

Селекторное совещание Президента

Селекторное совещание Президента
фото: president.gospmr

В ходе еженедельного селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления Президента проинформировали о положении дел в городах и районах республики. Главы государственных администраций доложили о поступлениях в муниципальные бюджеты, текущих расходах, исполнении социальных обязательств перед гражданами, реализации программ развития, выполнении президентских поручений, проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Слободзейский глава рассказал, что в районе проведена большая работа по организации уличного освещения. Итоги в цифрах: охвачено 11 сел, 40 улиц, протяженность обеспеченных освещением участков – 23 километра, сообщила пресс-служба Главы государства.

В докладе главы Тирасполя прозвучала информация о востребованности функционирующего пока под открытым небом катка. За три дня его посетили свыше 3100 человек. Олег Довгопол также сообщил, что в 20-х числах начнут работать елочные базары. В Тирасполе их будет восемь. Кроме того, в ближайшие выходные – 23 и 24 декабря – пройдет большая рождественская ярмарка. В этом году местом проведения выбрали вокзальную площадь и помещение самого вокзала.

Главы рассказали о подготовке новогодне-рождественских мероприятий в городах и селах республики. Местные администрации по своей линии, исходя из муниципальных финансовых возможностей, готовят подарки детям. В Тирасполе, к примеру, на утренниках в детских садах раздадут 5748 сладких наборов.

От имени Президента новогодние подарки будут переданы воспитанникам детских социальных учреждений – школ-интернатов, детских домов, специализированных детсадов и коррекционных центров, детям-инвалидам, несовершеннолетним с онкологическими заболеваниями, детям инвалидов – защитников ПМР, а также суворовцам, кадетам и ученикам учебно-воспитательного комплекса им. Макаренко.

Всего – больше трех с половиной тысяч наборов. Их вручат в ходе президентских елок, которые пройдут во всех городах и районах республики.
  • Сегодня, 11:43
  • DTV
  • Просмотров: 15
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна