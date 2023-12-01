В ходе еженедельного селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления Президента проинформировали о положении дел в городах и районах республики. Главы государственных администраций доложили о поступлениях в муниципальные бюджеты, текущих расходах, исполнении социальных обязательств перед гражданами, реализации программ развития, выполнении президентских поручений, проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Слободзейский глава рассказал, что в районе проведена большая работа по организации уличного освещения. Итоги в цифрах: охвачено 11 сел, 40 улиц, протяженность обеспеченных освещением участков – 23 километра, сообщила пресс-служба Главы государства.
В докладе главы Тирасполя прозвучала информация о востребованности функционирующего пока под открытым небом катка. За три дня его посетили свыше 3100 человек. Олег Довгопол также сообщил, что в 20-х числах начнут работать елочные базары. В Тирасполе их будет восемь. Кроме того, в ближайшие выходные – 23 и 24 декабря – пройдет большая рождественская ярмарка. В этом году местом проведения выбрали вокзальную площадь и помещение самого вокзала.
Главы рассказали о подготовке новогодне-рождественских мероприятий в городах и селах республики. Местные администрации по своей линии, исходя из муниципальных финансовых возможностей, готовят подарки детям. В Тирасполе, к примеру, на утренниках в детских садах раздадут 5748 сладких наборов.
От имени Президента новогодние подарки будут переданы воспитанникам детских социальных учреждений – школ-интернатов, детских домов, специализированных детсадов и коррекционных центров, детям-инвалидам, несовершеннолетним с онкологическими заболеваниями, детям инвалидов – защитников ПМР, а также суворовцам, кадетам и ученикам учебно-воспитательного комплекса им. Макаренко.
Всего – больше трех с половиной тысяч наборов. Их вручат в ходе президентских елок, которые пройдут во всех городах и районах республики.