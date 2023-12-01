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Популярные имена 2024 года – пять трендов

Популярные имена 2024 года – пять трендов

Если у вас еще не появился персональный список фаворитов, наверняка, вопрос, как выбрать подходящее для будущего малыша имя, актуален. Тем более что астрологи и психологи в один голос твердят, что набор букв, данный человеку при рождении, реально определяет не только его характер и успешность в жизни, но даже здоровье.

Имена «дракона». По восточному календарю 2024 – год Зелёного Дракона, и в этом смысле от него ждут хорошего: приятных перемен и встреч, решения многих проблем.

Зелёный цвет символизирует гибкость, спокойствие, умение подстраиваться под обстоятельства, пишет kakzovut.ru

Поэтому актуальными станут имена, которые будут подчеркивать такие черты характера, как успешность и удачливость, смелость и силу: женские Саида, Летисия, Каролина, Елена, Алина, Анна, Домна, Кира, Габриэлла, Офелия, Фредерика и мужские Эдгар, Феликс, Султан, Ярослав, Арсений, Тимур.

Оригинальность, но не экстравагантность. Причудливые, кричащие имена, которым родители часто отдавали предпочтение в менее насыщенные событиями годы, теряют популярность. Вместо них родители выбирают имена, которые хоть и привлекают внимание, но не являются слишком уж необычными. Хороший выбор – варианты Кира, Майя, Агата, Лев, Лука и Артур.

Сохранение традиций. Идущие в мире процессы в каком-то смысле можно назвать обратными глобализации. Постепенно поисходит фрагментация стран на отдельные географическо-культурные группы. Понимая это, многие родители начнут отказываться от использования «интернациональных» имён в пользу более традиционных, соответствующих региону их проживания.

Хорошо забытое старое. Ещё один способ дать ребёнку оригинальное, но не слишком вычурное имя - взять те, которые были популярны ранее. Именно так вновь возвращается интерес к именам Пётр, Василий, Николай, Степан, Георгий, Вера, Татьяна, Ольга, Елена и Зоя.

Ветер восточный. Из года в год растёт количество детей, названных мусульманскими именами. Сафия, Аиша, Мухаммад и Амир уже добились заметных позиций в рейтинге популярности: все они входят в первую «тридцатку».

Есть имена, которые популярны всегда, независимо от времени. Есть те, которыми все подряд называют детей сегодня, но завтра так уже никто не назовет. Дань моде — неотъемлемая часть «нейминга».

Но есть имена красивые, редкие, которые сразу и не вспомнишь, а если вспомнишь, то не хочется рассказывать подругам, чтобы они не родили первыми и не украли бриллиант раньше времени, пишет kinoafisha.info

Агния и Агнесса

Редкие самостоятельные имена, которыми сегодня почти не называют девочек. А зря. Агния переводится как «невинная». Обычно Агнии и Агнессы — это веселые и общительные девушки с легким нравом.

Инесса

Энергичные и духовно богатые девушки. Имя, кстати, произошло от Агнессы. И оба являются довольно редкими в употреблении.

Есения

Вариантов происхождения этого красивого и легкого имени много. Одни считают, что Есения — продолжение арабского Хасана. Другие (фанаты поэзии) отдают дань Сергею Есенину. Третьи видят славянские корни в происхождении. Но в любом случае Есении — это сильные духом и очень остро нуждающиеся в справедливости девушки.

Инга

Имя скандинавского происхождения. Инга — папина дочка. Как и все северные народы, Инги слегка холодны, но это их не портит. Спокойствие, трезвая голова и хладнокровие часто нужны им в жизни.

Эдита

В России крайне редко называют девочек этим прекрасным именем. Эдита — девушка талантливая, творческая, умеющая найти подход к любому, даже самому сложному человеку.
  • Сегодня, 12:16
  • DTV
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