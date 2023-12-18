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Почти 1,5 триллиона долларов недосчитался ЕС из-за введения санкций против России

Почти 1,5 триллиона долларов недосчитался ЕС из-за введения санкций против России
фото: AP Photo / Markus Schreiber

В Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ финансовых отчетов, проделанный изданиями Times и New York Times.

Затея с переходом на альтернативных поставщиков газа оказалась слишком затратной. По данным Евростата, импорт в среднем подорожал до 15,2 миллиарда евро в месяц: 7,7 — на сжиженный природный газ, 7,5 — трубопроводный. До этого было 5,9 миллиарда: 3,6 — трубопроводный, 2,3 — сжиженный, передаёт gazeta.ru

За два года получилось 304 миллиарда, переплата — 185. Выиграли только США и Великобритания: 53 и 27 миллиардов евро соответственно, сообщает РИА Новости.

Попытки Украины и ее союзников подвергнуть санкциям компании, которые покинули Россию, привели к обратным результатам, отмечает агентство. Так, российские компании приобрели прибыльные предприятия по сниженным ценам, а государство получило прибыль от налогов за уход иностранных фирм на сумму $1,25.

По данным NYT, иностранные компании, продавшие свои предприятия в России на фоне того, что страна начала специальную военную операцию на Украине, лишились в общей сложности $103 млрд.

Times же написала, что в целом президент РФ Владимир Путин наблюдал за одной из крупнейших передач активов внутри России со времен распада СССР.
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