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Минобороны Молдовы проводит учения у границы Приднестровья

Минобороны Молдовы проводит учения у границы Приднестровья
фото: esp.md / MDAarmy, техника армии Молдовы на марше

В Молдове на полигоне у села Бульбоака Новоаненского района 17 декабря начались плановые учения 22-го миротворческого батальона. В связи с этим минобороны предупредило, что с 17 по 22 декабря по дорогам страны будет передвигаться военная техника, сообщает newsmaker.md

«С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в учебном центре Бульбоака. В связи с этим в указанный период по национальным дорогам будет передвигаться военная техника», — говорится в сообщении минобороны.

Следует отметить, что полигон Бульбоака находится в 20-30 километрах от Зоны безопасности.

22-й миротворческий батальон — это часть Вооруженных сил Молдовы. Он участвует в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях за пределами Молдовы. Солдаты батальона участвовали в международных учениях в Албании, Армении, Болгарии, Германии, Македонии, Румынии, Швеции, Украине и США. Батальон также принимал участие в миссиях ООН в Либерии, Кот-д’Ивуаре, Судане и Южном Судане.

В оборонном ведомстве РМ сообщили, что целью маневров является «усиление оперативных возможностей вооруженных сил, улучшение сотрудничества и эффективности в контексте поддержания мира и национальной безопасности», пишет EADaily

У Тирасполя вызывает большое беспокойство усиливающаяся милитаризация Молдовы. За текущий год в РМ провели 19 военных учений, в том числе в Зоне безопасности вблизи границы ПМР. Молдова строит новые полигоны для тренировок, в первую очередь с иностранными военными, а в СМИ регулярно освещают поставки нового вооружения, в том числе тяжелой боевой техники.

Как сообщало EADaily, о том, что нейтралитет Молдовы превращается в декорацию, на прошлой неделе говорил председатель Верховного совета Приднестровья Александр Коршунов, выступа на платформе IV Международной конференции по межпарламентскому сотрудничеству стран СНГ.

По словам спикера, перевооружение армии Молдавии по стандартам НАТО, совместные учения с армиями западных стран и регулярные визиты в Кишинев высокопоставленных офицеров Североатлантического блока говорят о том, что страну готовят к возможной эскалации приднестровского конфликта.

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