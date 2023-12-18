Владимир Путин упростил получение российского гражданства жителями Белоруссии, Казахстана и Молдовы, указ президента опубликовали на сайте Кремля, сообщает РИА Новости
"С заявлением о приеме в гражданство России вправе обратиться постоянно проживающие в России (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ;
б) граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.
Теперь для граждан трех стран становятся необязательными требования пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство и знания истории и законов страны.
Кроме того, гражданам Белоруссии не придется подтверждать знание русского языка.
На минувшей неделе Путин, подводя итоги года, заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих переехать. При этом он напомнил, что гражданство выдается в соответствии с определенными правилами.