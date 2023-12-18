Dnestr.TV

 
0

Прием в гражданство РФ для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдовы упрощен

Прием в гражданство РФ для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдовы упрощен
фото: РИА Новости

Владимир Путин упростил получение российского гражданства жителями Белоруссии, Казахстана и Молдовы, указ президента опубликовали на сайте Кремля, сообщает РИА Новости

"С заявлением о приеме в гражданство России вправе обратиться постоянно проживающие в России (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью:
а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ;

б) граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.

Теперь для граждан трех стран становятся необязательными требования пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство и знания истории и законов страны.

Кроме того, гражданам Белоруссии не придется подтверждать знание русского языка.

На минувшей неделе Путин, подводя итоги года, заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих переехать. При этом он напомнил, что гражданство выдается в соответствии с определенными правилами.

  • Вчера, 19:45
  • DTV
  • Просмотров: 52
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна