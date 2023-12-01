18 декабря состоялась встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского с украинской делегацией, возглавил которую Посол по особым поручениям МИД Украины Павел Роговей. Участие в дискуссии также принял руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщила пресс-служба Президента ПМР.
Вадим Красносельский отметил, что Приднестровье и Украину связывают исторические узы и что в республике проживает порядка 150 тысяч этнических украинцев, многие приднестровцы имеют украинское гражданство, сохраняются и развиваются украинские традиции. Не остался без внимания тот факт, что Приднестровье оказывало и продолжает оказывать поддержку гражданам, покинувшим Украину в период военных действий.
Беженцам предоставлена возможность нахождения в специально созданном центре временного пребывания и трудоустройства на территории ПМР. Дети, приехавшие из Украины, посещают детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, получают медицинскую помощь – на безвозмездной основе. Павел Роговей выразил благодарность за такую поддержку его соотечественников.
Президент ПМР акцентировал внимание на том, что Украина является участником формата «Постоянного совещания…» – гарантом переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой.
Гость заверил, что представляемая им страна остается верна принципу исключительно мирного урегулирования молдо-приднестровского конфликта, но при этом подчеркнул, что Украина не приемлет участия в международном переговорном формате с участием России.
Павел Роговей отметил, что Украина поддерживает и будет оказывать содействие в развитии диалога между Тирасполем и Кишиневом в формате «1+1».
Более детальное обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, продолжилось по завершении протокольной части встречи.