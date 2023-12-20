Национальная армия получила вторую партию медицинского и саперного оборудования от Европейского союза через Европейский инструмент мира.Лот стоимостью 7 миллионов евро предназначен для развития возможностей Национальной армии, сообщает jurnal.md
Питер М. Вагнер, директор Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии, отметил, что, поставляя эту партию, ЕС стремился достичь нескольких целей.
"Прежде всего, мы хотим повысить устойчивость Национальной армии. Во-вторых, мы стремились мотивировать военных, действующих на местах, в операциях по разминированию. Если они имеют современную технику и чувствуют себя защищенными, им легче выполнять опасные миссии. В то же время, это знак того, что ЕС вместе с Республикой Молдова и способствует оснащению Национальной армии современной техникой, как этого хотело руководство страны", - сказал чиновник.
Министр обороны Анатолий Усатый заявил, что это оборудование будет способствовать повышению оперативных возможностей вооруженных сил, а также обеспечит безопасность военных в национальных и международных разведывательных миссиях.
В Молдову доставили систему воздушного наблюдения
Министерство обороны Молдовы сообщило о доставке в Кишинев радара для контроля воздушного пространства республики, сообщает sputniknews
"Национальная армия получила систему воздушного наблюдения. Недавно ее доставили в Кишинев самолетом. Радар был приобретен за счет средств национального бюджета обороны через французскую компанию THALES, которая оказала информационную и логистическую поддержку", – сказано в пресс-релизе Минобороны.
По словам главы молдавского оборонного ведомства Анатолие Носатого, "эта система имеет жизненно важное значение для укрепления возможностей в области противовоздушной обороны Республики Молдова".
"Закупка системы воздушного наблюдения происходит в контексте укрепления обороноспособности нашей страны и модернизации Национальной армии", – заявили в Минобороны.