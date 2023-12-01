У продавца должны при себе быть документы – разрешение государственной администрации на их реализацию, патент, а также сопроводительные документы на зелёных красавиц, отмечают в карантинно-экологическом отделении УВД г. Тирасполь.
Продавец обязан предоставить покупателю кассовый чек. Его необходимо сохранить при транспортировке деревца до места назначения, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Практически весь декабрь сотрудники экологической милиции проводят профилактические рейды, направленные на предотвращение незаконной порубки хвойных деревьев.
Милиционеры уведомляют организации и предприятия, на территории которых растут хвойные насаждения, о необходимости обработать вечнозелёные красавицы известковой эмульсией. Подобная практика ведётся не один год и имеет положительный результат.
Милиция напоминает гражданам, которые в раздумьях «купить или срубить»: действующим законодательством предусмотрено возмещение ущерба от незаконной порубки деревьев, вплоть до десятикратного размера.
Вместе с тем предусмотрена административная ответственность, накладывается крупный штраф.
В тех случаях, когда ущерб причинён в значительном либо крупном размерах, граждане могут быть привлечены и к уголовной ответственности.