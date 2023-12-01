Верховный Совет принял во втором окончательном чтении проект государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы». Ремонтные и строительные работы пройдут в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах, Слободзейском, Григориопольском и Рыбницком районах, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Всего обозначено 24 объекта, включая Мемориал Славы поселка Новотираспольский, который был добавлен в список программы в рамках второго чтения.
Работы на памятных местах распределены на два года и завершатся в год празднования 80-летия Великой Победы. Для реализации программы необходимо свыше 16 миллионов рублей. Финансирование будет заложено в рамках Фонда капитальных вложений.
Список памятных мест сформирован с учетом предложений городских и районных госадминистраций.
В госпрограмме обозначено как благоустройство воинских захоронений, Мемориалов Славы, мест захоронений Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, так и строительство новых объектов.
Памятник установят, например, в Слободзее – ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Федору Антоновичу Угначеву.
В селе Малаешты Григориопольского района установят два бюста Героям Советского Союза Ивану Алексеевичу Кузнецову и Семену Григорьевичу Соболеву.
Курировать исполнение двухлетней госпрограммы будет Министерство обороны вместе с городскими и районными госадминистрациями. Принятый проект направлен на подписание и официальное опубликование.