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Легалайз от Рады: медканнабис разрешили в Украине

Легалайз от Рады: медканнабис разрешили в Украине
фото: скриншот РБК Украина

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за закон 7457, легализующий медицинский каннабис.

После долгих лет дискуссий Верховная Рада таки разрешила в Украине медицинский каннабис. Теперь в Украине начнут использовать каннабис для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых и других расстройств. Закон начнет действовать через полгода после его опубликования — примерно во втором полугодии 2024 года, сообщает korrespondent.net
Новые нормы

Законодательство Украины в наркополитике опирается на Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

С принятием закона 7457 вещество каннабидиол убрали из таблицы 1 этого списка, которая называется "особо опасные наркотические средства, обращение которых запрещено" и внесено в таблицу 2 - "наркотические средства, обращение которых ограничено".

Таким образом депутаты разрешили лекарства на основе медицинского каннабиса.

Также закон предусматривает, что:

- распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением, это будет расследовать полиция согласно законодательству;

- производство лекарств будут жестко контролировать на всех этапах, выращивать каннабис смогут только юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции;

- каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

- препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием (как это происходит с морфином).

Кто против

Легализацию медицинского каннабиса полностью не поддержали только фракции Батькивщина и Европейская Солидарность. Первая во главе с лидером Юлией Тимошенко последовательно выступала против этой инициативы.

Сопредседатель фракции Евросолидарность Ирина Геращенко перед голосованием заявила, что какие-то активисты якобы призвали отправить законопроект на повторное второе чтение. По ее словам, ни одной правки ее политсилы не учли.

Реакция

Приветствовала принятие закона и назвала это историческим днем для Украины Инна Иваненко, исполнительный директор фонда Пациенты Украины.

"Наконец-то. Мы боролись за это 5 лет. Мы доказывали всем, что это лекарство нужно. Война помогла в этой борьбе. Сейчас чрезвычайное количество людей нуждается в лекарствах на основе медицинского каннабиса", - говорит Иваненко.

Она надеется, что в уже 2024 году больные смогут получить это лекарство. Что касается возможных злоупотреблений в этой сфере, то, по мнению эксперта, в законе достаточно контролирующих мер, чтобы это предотвратить.

Принять этот закон летом призывал и Владимир Зеленский, "чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны".

Следует отметить, что в этом вопросе он менял свою позицию несколько раз. Во время предвыборной кампании в 2019 году высказывался за легализацию, а после избрания - начал говорить, что это не ко времени.

Как это работает в мире

Польша легализовала применение медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями с 2018 года. Среди других стран, где каннабис можно получить как лекарство при отдельных состояниях, – Канада, Израиль, Австралия, Чехия, Австрия, Франция и Германия.

Впрочем, некоторые противники легализации медицинского каннабиса считают, что не готово к нему само украинское государство.
  • Сегодня, 09:38
  • DTV
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