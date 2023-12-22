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США восстановят аэродром, с которого вели атомную бомбардировку Японии

США восстановят аэродром, с которого вели атомную бомбардировку Японии
фото: bangkokbook.ru, Япония 1945г.после атомного взрыва

США активно использовали аэродром на острове Тиниан во время Второй мировой войны. В августе 1945 года с него взлетел бомбардировщик, который сбросил атомную бомбу на Нагасаки. После войны аэродром забросили, он зарос джунглями, передаёт РБК

США восстановят аэродром, с которого вели атомную бомбардировку Японии
Вид на аэродром во время Второй мировой войны (Фото: USAAF)

США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан (относится к Марианским островам), с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны, заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.

Он не уточнил, когда аэродром заработает, отметив, что территория заросла джунглями и до лета американские военные намерены их расчищать.

В Тихоокеанских ВВС США подтвердили CNN слова Вильсбаха, но указали, что официального заявления по этому поводу не было.

Тиниан, входящий в архипелаг Марианских островов, находится примерно в 6 тыс. км к западу от Гавайев в Тихом океане. На острове площадью около 100 кв. км проживает порядка 3 тыс. человек. Он находится по соседству с островами Гуам, на котором расположена одна из главных баз ВВС США в регионе, и Сайпан.

На всех трех указанных островах, захваченных у Японии в 1944 году, базировались бомбардировщики B-29, которые применялись для атаки на японские территории. В частности, отмечает CNN, с Тиниана вылетел получавший название Bockscar самолет B-29, сбросивший 9 августа 1945 года атомную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки. Сразу после войны Вашингтон прекратил использование аэродрома на острове, последние подразделения ВВС США покинули его в 1946 году.

ВВС США запросили $78 млн на строительные работы на острове Тиниан, сообщает телеканал. Проект восстановления - часть стратегии Agile Combat Employment («Гибкое боевое применение»). Она в том числе должна смягчить угрозы со стороны Китая и предусматривает рассредоточения сил в регионе, говорится в материале. Бóльшая часть воздушных сил США в Тихом океане находится на базах Гуама и Окинавы и потенциальная атака на них может подорвать способность американских военных нанести ответный удар, отмечает CNN.
  • Сегодня, 09:54
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