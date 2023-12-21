В правительстве рассказали, как может измениться размер среднемесячной зарплаты по экономике в следующем году.
Размер среднемесячной зарплаты по экономике, прогнозируемый в Молдове на 2024 год, увеличится на 2000 леев – с 11 700 до 13 700 леев. Такое решение принято на заседании правительства 21 декабря, сообщает Sputnik
"Размер прогнозируемой среднемесячной заработной платы по экономике используется для определения потолка базы при расчете пособий по социальному страхованию, страхового ежемесячного дохода сотрудников-резидентов ИТ-парков, а также для определения размера убытков, в случае совершения юридических нарушений", – уточнили в пресс-службе кабмина.
Среднемесячная заработная плата по экономике корректируется ежегодно в соответствии с прогнозом основных макроэкономических показателей.
С 1 января 2024 года в Молдове единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено на 9 068 леев, то есть с 10 932 до 20 000 леев. Такое решение приняли члены правительства на заседании в четверг, передаёт sputniknews
Как пояснили в пресс-службе кабмина, такое изменение – часть мер бюджета на 2024 год. Кроме того, это способствует реализации программы правительства "Процветающая, безопасная, европейская Молдова". Она предусматривает оказание поддержки семьям с помощью программы "Семья", что также будет способствовать укреплению потенциала семей и снижению уровня бедности среди детей.
По прогнозам Национальной кассы социального страхования, в 2024 году единовременное пособие при рождении ребенка получат более 33 тысяч семей.