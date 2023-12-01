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Молдова присоединится к Вертикальному газовому коридору

Молдова присоединится к Вертикальному газовому коридору
фото-коллаж point.md

Ожидается, что Украина и Молдова в январе будущего года присоединятся к проекту «Вертикальный газовый коридор» (Vertical Gas Corridor, VGC), который облегчает транспортировку природного газа из Греции в украинские хранилища.

Об этом сообщила английская компания ICIS (Independent Commodity Intelligence Service), отслеживающая процессы на энергетическом рынке, со ссылкой на источники, близкие к проекту, пишет logos.press.md

Согласно полученной информации, операторы газотранспортной системы Украины и Молдовы – ГТСОУ и Vestmoldtransgaz соответственно – должны стать официальными членами VGC в середине января 2024 года. До этого в него входили румынский Transgaz, греческая DESFA, венгерская FGSZ, болгарские ICGB AD и Bulgartransgaz.

«По этому коридору мы получаем основные объемы газа с декабря прошлого года, поэтому это важно для Молдовы», — пояснил министр энергетики Виктор Парликов.

Однако до настоящего времени формально коридор доходил только до границ Румынии с Молдовой и Украиной.

«Вертикальный газовый коридор» был впервые анонсирован в 2016 году операторами газовых сетей Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии, он существует как комбинация объединенных активов по всему региону.

С присоединением Молдовы и Украины VGC будет следовать по маршруту существующего Трансбалканского трубопровода, который идет из Украины в Грецию, в обратном порядке. Это позволит компаниям гарантировать объемы, импортируемые либо в виде регазифицированного СПГ через греческие терминалы, либо в виде азербайджанского трубопроводного газа, поставляемого через соединительный трубопровод Греция-Болгария (IGB).

Трансбалканский трубопровод исторически транспортировал российский газ на Балканы через Украину, Румынию и Молдову. В последнее время он в основном простаивал, поскольку в 2020 году «Газпром» перенаправил объемы газа в Турцию через свои недавно введенные в эксплуатацию нитки «Турецкий поток-1» и «Турецкий поток-2», которые соединяют Россию и Турцию.

Хотя Трансбалканский трубопровод имел пропускную способность с севера на юг 27 млрд куб. м в год, в настоящее время доступно только 5 млрд куб. м в год на румынско-болгарской границе, и 4 млрд куб. м в год на румынско-украинской границе. Более того, существуют дополнительные узкие места между Украиной и Молдовой, и только 2,5 млрд куб. м газа в год могут предлагаться на прерываемой основе.

Теперь Украина стремится увеличить реверсную мощность на границе Исакча-Орловка с Румынией до твердых 6,5 млрд куб. м в год, что соответствует запросам рынка, выраженным в ходе необязывающего этапа исследования дополнительных мощностей, проведенного этим летом.

Продлению VGC до Украины способствует реализация и ряда других региональных проектов. Греция в ближайшее время должна ввести в эксплуатацию плавучее хранилище и установку регазификации в Александруполисе, которая позволит расширить доступ к импорту СПГ. Поэтому если Украина и Молдова официально присоединятся к проекту «Вертикальный газовый коридор», ожидается, что они будут работать с Румынией над созданием дополнительных мощностей на границе.

Совсем недавно Румыния и Болгария также подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) о присоединении к другому региональному проекту «Кольцо солидарности», целью которого является транспортировка газа, импортируемого в Венгрию и Словакию через Турцию, Болгарию и Румынию. Азербайджан также подписал MoU.

Проект намерен использовать участок Трансбалканского трубопровода, который соединит турецко-болгарскую границу с южной Румынией, а затем повернет на запад в сторону Венгрии.

Планируется расширить румыно-венгерскую магистраль на пограничном пункте Чанадпалота до 4,4 млрд куб. м с нынешних 2,7 млрд куб. м в год.

Коридоры также можно будет использовать для транспортировки водорода, как только его технологические возможности будут расширены.

В ноябре 2023 года румынский Transgaz, контролирующий молдавский Vestmoldtransgaz, был приглашен присоединиться к водородному коридору Юго-Восточной Европы (SEEHyC) вместе с операторами из Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Германии.
  • Сегодня, 10:19
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