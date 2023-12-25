Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир заявил, что решения некоторых молдавских священников перейти в Бессарабскую митрополию "способствуют разрушению единства церкви", сообщает sputniknews
Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов Молдавской православной церкви, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". После этого заявления митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал священнослужителей на собрание.
По итогам встречи епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
"Имидж православной церкви Молдовы намеренно очерняется во внутренней информационной среде, и этот факт подтверждается даже политической поддержкой… Сожалеем о каждой ране, нанесенной церкви безрассудными действиями некоторых бывших служителей, которым мы на протяжении многих лет оказывали большое доверие и поддержку в их росте и развитии. Лишенные проницательности и веры, подвергшиеся искушениям, они способствуют разрушению единства церкви Христовой", - заявил митрополит Владимир в интервью интернет-порталу ortodox.md.
Согласно опросу, проведенному молдавской социологической компанией IMAS, 63% респондентов считают, что Молдавская митрополия должна сохранить свой статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви. Лишь 25% респондентов согласны с тем, чтобы Митрополия Молдовы стала частью румынской церкви. Еще 10% опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос.