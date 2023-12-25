Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году находился на территории страны меньше времени, чем за ее пределами. Чаще всего он бывал в Польше, США, Англии и Франции.
Об этом пишет в социальных сетях бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, ссылаясь на данные Государственной службы статистики страны, сообщает eadaily.com
Он подчеркнул, что гастролировать по разным странам президенту-шоумену куда комфортнее и привычнее, чем находится в Киеве.
А потому, на протяжении 2023 года президент воюющей страны находился за рубежом 189 дней, что уже больше, чем его пребывание в Украине, с учетом оставшихся дней года.
«С таким графиком не мудрено, что ему некогда Украиной управлять», — резюмирует Николай Янович.
Полный список зарубежных поездок президента Украины Владимира Зеленского в доступе на wikipedia.org и содержит перечень всех его официальных визитов за границу во время его президентства (с 20 мая 2019 года по настоящее время).