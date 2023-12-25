В связи с поступающими вопросами Государственный таможенный комитет ПМР дополнительно разъясняет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с действующим налоговым законодательством ПМР, возможность и правила совершения импортно-экспортных операций определяются избранным предпринимателем налоговым режимом. Право вести ВЭД имеют лица, осуществляющие свою деятельность в рамках упрощенной системы налогообложения.
При этом общая таможенная стоимость импортируемых на таможенную территорию ПМР товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 50 000 долларов США, в текущем году.
В случае, если предприниматель превышает стоимостной предел ввозимых товаров за установленный период, он утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения.
Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание на следующее:
В общую таможенную стоимость (50 000 долларов США) товаров, импортируемых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики индивидуальным предпринимателем, включается таможенная стоимость товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (ИМ40).
Некоторые исключения действуют для крестьянских фермерских хозяйств: в сумму 50 000 долларов США не входят товары, приобретенные и ввозимые в рамках реализации программ льготного кредитования либо за счет средств, выделенных Фондом госрезерва ПМР.
В случае превышения суммы, эквивалентной 50 000 долларов США, осуществление внешнеэкономической деятельности запрещается (как импорт, так и экспорт). При подаче таможенной декларации таможенный орган отказывает индивидуальному предпринимателю в выпуске товаров (пп.2 пункта з пункта 1 статьи 229-5 Таможенного кодекса ПМР).