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Актуально: предпринимателям о ВЭД

Актуально: предпринимателям о ВЭД
фото: novostipmr

В связи с поступающими вопросами Государственный таможенный комитет ПМР дополнительно разъясняет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с действующим налоговым законодательством ПМР, возможность и правила совершения импортно-экспортных операций определяются избранным предпринимателем налоговым режимом. Право вести ВЭД имеют лица, осуществляющие свою деятельность в рамках упрощенной системы налогообложения.

При этом общая таможенная стоимость импортируемых на таможенную территорию ПМР товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 50 000 долларов США, в текущем году.

В случае, если предприниматель превышает стоимостной предел ввозимых товаров за установленный период, он утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения.

Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание на следующее:

В общую таможенную стоимость (50 000 долларов США) товаров, импортируемых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики индивидуальным предпринимателем, включается таможенная стоимость товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (ИМ40).

Некоторые исключения действуют для крестьянских фермерских хозяйств: в сумму 50 000 долларов США не входят товары, приобретенные и ввозимые в рамках реализации программ льготного кредитования либо за счет средств, выделенных Фондом госрезерва ПМР.

В случае превышения суммы, эквивалентной 50 000 долларов США, осуществление внешнеэкономической деятельности запрещается (как импорт, так и экспорт). При подаче таможенной декларации таможенный орган отказывает индивидуальному предпринимателю в выпуске товаров (пп.2 пункта з пункта 1 статьи 229-5 Таможенного кодекса ПМР).
  • Сегодня, 20:00
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