Вы когда-нибудь задавались вопросом «Какие самые дорогие предметы аукциона», «Какой самый дорогой предмет когда-либо продавался на аукционе» или «Какие самые дорогие вещи продаются на аукционе»? Или более конкретные вопросы типа «Какое самое дорогое искусство продается», «Какие самые дорогие исторические предметы», «Какой самый дорогой антиквариат»?
Аукционы, как правило, привлекают широкий круг участников и покупателей, как лично, так и по телефону, благодаря разнообразию редких и интересных предметов, выставленных на продажу.
Самые престижные аукционы предлагают единственные в своем роде ювелирные изделия и произведения искусства, вечные памятные вещи и другие редкие сокровища, которые можно найти только с молотка.
Именно по этой причине известно, что на аукционах можно получить большие суммы за отдельные предметы. От произведений искусства до артефактов, от яхт до драгоценных камней и металлов — авторитетные аукционы славятся тем, что на них выставляются самые желанные предметы в мире, цены на которые исчисляются сотнями миллионов; действительно, крупнейшие аукционные дома содействуют продаже самых дорогих предметов и вещей в мире.
20) «ПЛАТЬЕ МЕТРО» МЭРИЛИН МОНРО
Возможно, один из самых известных предметов одежды 20-го века и достойный участник нашего списка самых дорогих предметов аукциона и вещей, когда-либо проданных, плиссированное платье цвета слоновой кости было разработано Уильямом Травиллой в 1955 году для Мэрилин в фильме «Семилетний зуд», снятом Билли Уайлдером.
Платье почти такое же культовое, как и сама его обладательница, оно создает образ Мэрилин Монро, стоящей на решетке метро и пытающейся использовать ее юбку, чтобы прикрыться. С тех пор знаменитые кадры попали на тысячи предметов в стиле «ретро», от одежды до товаров для дома. Однако обладание оригиналом — это нечто совершенно иное.
Платье, ранее принадлежавшее актрисе «Поющих под дождем» Дебби Рейнольдс, повторяет стиль Голливуда 1950-х и 1960-х годов с лифом, напоминающим халтер, и глубоким декольте. Муж Монро в то время, Джо Ди Маджио, как говорят, «ненавидел» это платье.
Дебби Рейнольдс продала платье, которое от возраста стало цвета экрю, в 2011 году, оценив его в 1-2 миллиона долларов.
На самом деле, платье стоило 5 500 000 долларов на аукционе в Беверли-Хиллз, став самым дорогим предметом одежды, когда-либо проданным на аукционе, и одним из самых дорогих предметов аукциона по состоянию на 2023 год.
19) ПУРПУРНАЯ МАРКА НОМИНАЛОМ ОДИН ЦЕНТ БРИТАНСКОЙ ГВИАНЫ
Если бы наш список самых дорогих аукционных предметов и вещей измерялся по цене за квадратный дюйм, этот предмет, несомненно, возглавил бы его.
Пурпурная марка номиналом один цент Британской Гвианы весом 0,04 грамма продавалась за пенни, когда она была впервые напечатана в 1856 году. Редчайшая марка в мире, она является единственным в своем роде коллекционным экспонатом, принадлежавшим таким именам, как граф Филипп ла Ренотьер фон Феррари, Артур Хинд и Джон Э. дю Пон.
После смерти дю Пона марка была несколько раз продана на различных аукционах, и в итоге заняла место одного из самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционе Sotheby’s.
Ее статус одного из самых дорогих предметов аукциона обусловлен ее редкостью и престижным занятием — коллекционированием марок.
Марку купил дизайнер обуви Стюарт Вайцман за сумму 9 000 000 долларов. Как сообщается, собирая вещицу, Вайцман спрятал марку в задний карман, чтобы не привлекать к ней внимания.
18) СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЛЛАР С НИСПАДАЮЩИМИ ВОЛОСАМИ
Впервые отчеканенный в 1794 году, серебряный доллар «Струящиеся волосы» стал первой долларовой монетой, когда-либо выпущенной Соединенными Штатами.
Монета была отчеканена из серебра после того, как Александр Гамильтон учредил национальный монетный двор. Сегодня эта монета является невероятной редкостью, сохранилось очень мало экземпляров той эпохи, что объясняет, почему она является одним из самых дорогих предметов антикварного аукциона по состоянию на 2023 год.
В 2013 году более чем 200-летняя монета более чем вдвое превысила предыдущий мировой рекорд в 4,1 миллиона долларов за монету, проданную на аукционе, по данным Stack’s Bowers Galleries.
Считается, что это самая лучшая из известных сохранившихся монет первоначальной чеканки, отсюда и ее ценность. До того, как он ушел с молотка, он был частью коллекции Кардинала, собранной коллекционером Мартином Лоджисом.
Stack’s Bowers Galleries продала монету за $10 000 000 в Нью-Йорке фирме Legend Numismatics, специализирующейся на редких монетах, расположенной в Нью-Джерси.
17) КИКЛАДСКАЯ МРАМОРНАЯ ФИГУРКА
Отдел древностей Christie’s установил мировой рекорд цены на аукционе в 2015 году, когда он способствовал продаже одного из самых дорогих предметов аукциона во всем мире в том году — кикладской мраморной фигуры. Лежащей женской фигуре, высеченной из мрамора, более 3000 лет, она датируется примерно 2400 годом до нашей эры.
Высота изделия составляет всего 11,5 дюймов, это единственная сохранившаяся полная фигура из двенадцати работ, приписываемых мастеру Шустеру. В 1965 году она была приобретена мадам Марион Шустер из Лозанны и впоследствии перешла в частную коллекцию в США.
Резная мраморная фигура была продана за $16 882 500 на аукционе Christie’s.
16) PATEK PHILIPPE HENRY GRAVES SUPERCOMPLICATION WATCH
По заказу миллиардера Генри Грейвса-младшего эти кропотливо изготовленные часы из 18-каратного золота создавались восемь лет.
Ранее проданные на аукционе в 1999 году за 11 000 000 долларов, часы были приобретены шейхом Саудом бин Мохаммедом бин Али Аль Тани из королевской семьи Катара, который спустя 15 лет снова продал их аукционному дому.
Окончательная цена на аукционе Sotheby’s в 2014 году составила 23 237 00 швейцарских франков — на тот момент более $24 000 000, что сделало Patek Philippe Supercomplication самыми дорогими аукционными часами в мире.
В нашем списке » Самые дорогие часы, проданные на аукционе за всю историю человечества» вы найдете некоторых конкурентов этих часов за звание «самых дорогих».
15) FAUTEUIL AUX DRAGONS» ЭЙЛИН ГРЕЙ
Это кожаное кресло когда-то принадлежало Иву Сен-Лорану, а его дизайн был разработан ирландской художницей Эйлин Грей. Первоначально кресло было выполнено в белом цвете, теперь оно обито коричневой кожей.
Это уникальное французское изделие высотой всего 24 дюйма известно как «драконье» кресло благодаря своим богато украшенным скульптурным подлокотникам. Грей, который учился в Школе изящных искусств Слейда, потратил два года на создание этого предмета, с 1917 по 1919 год.
Первоначальным владельцем кресла была Сюзанна Талбот, первый покровитель Грея.
Филипп Гарнер, международный глава отдела декоративного искусства и дизайна 20-го века Christie’s, сказал об этом произведении: «Это потрясающее произведение. Продажа стала данью уважения великим личностям, дизайнерам, коллекционерам и меценатам, которые так обозначили свою эпоху в Париже в 1920-х и 1930-х годах, а также новаторскому видению Ива Сен-Лорана и Пьера Берже как коллекционеров«.
Предмет был продан за 28 300 000 долларов, что значительно выше 3 000 000 долларов, в которые его оценили на аукционе Christie’s. Таким образом, этот антиквариат стал еще одним интересным экспонатом в нашем списке самых дорогих вещей, когда-либо проданных на аукционе по состоянию на 2023 год.
14) СТАТУЯ АРТЕМИДЫ И ОЛЕНЯ РИМСКОЙ ЭПОХИ
Статуя Артемиды и оленя римской эпохи
Бронзовая статуя возрастом 2000 лет была найдена в 1920 году и изображает богиню Артемиду. Говорят, что это произведение является превосходным образцом древнеримской бронзовой скульптуры и одним из самых красивых произведений, сохранившихся с тех времен.
Лондонский арт-дилер Джузеппе Эскенази купил статую для анонимного коллекционера после необычайно долгих торгов на аукционе Sotheby’s. Когда молоток упал, цена составила $28 600 000, установив новый рекорд как самая дорогая скульптура, когда-либо проданная на аукционе, и заслуженно войдя в наш Топ-20 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционе по состоянию на 2023 год.
13) КОДЕКС ЛЕСТЕРА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
В 1994 году основатель Microsoft Билл Гейтс купил на аукционе блокнот с 72 страницами. Коллекция страниц содержит идеи, рисунки и диаграммы из головы знаменитого эрудита Леонардо да Винчи.
Историки считают да Винчи гением с «лихорадочным изобретательским воображением». Он был художником, изобретателем, скульптором, инженером — и это лишь некоторые из его областей знаний. Но в этой статье речь идет, главным образом, о его увлечении наукой, здесь хранятся его записи и мысли о взаимосвязи между Землей, Солнцем и Луной.
Билл Гейтс выставляет блокнот на всеобщее обозрение в ряде музеев, позволяя посетителям воочию увидеть сокровенную работу ума да Винчи.
Эта рукопись — один из самых дорогих предметов аукциона, который нам удалось найти: она была приобретена Гейтсом за 30 800 000 долларов.
12) КОВЕР ИЗ СЕРПОВИДНЫХ ЛИСТЬЕВ КЛАРКА
Этот исламский ковер был продан на аукционе Sotheby’s в июне 2012 года, установив аукционный рекорд не только для исламского ковра, но и для самого дорогого исламского аукционного произведения искусства и предмета.
Считается, что это изделие было соткано в Кирмане в XVII веке. Его отличительная элегантность сохранила изысканное качество, несмотря на возраст. Украшенный закрученными лозами и яркими цветами, ковердесятилетиями хранился в Галерее искусств Коркорана.
Мэри Джо Оцеа заявила, что этот ковер стал «главным событием в 30-летней карьере [her] «, сказав, что «никто не ожидал увидеть его на рынке». Его красота и редкость — самые близкие сравнения находятся в музеях«.
После десятиминутного конкурса с участием нескольких претендентов этот замечательный ковер был продан анонимному участнику торгов за 33 700 000 долларов.
11) КУЛОН МАРИИ АНТУАНЕТТЫ
Этот кулон из натурального жемчуга в форме капли был продан в 2018 году на аукционе Sotheby’s в Женеве и был назван покупкой, которая бывает раз в жизни.
Этот предмет был венцом набора из 10 предметов, ранее принадлежавших королеве Марии Антуанетте, некоторые из которых не появлялись на публике в течение 200 лет до даты проведения аукциона, поэтому мы просто обязаны были включить его в наш список самых дорогих вещей, проданных на аукционе в 2023 году.
Последняя королева Франции до Французской революции, Мария Антуанетта была женой короля Людовика XVI. Оба были казнены во время восстания в 18 веке, которое разрушило аляповатую роскошь французских королей.
Во время революции она тайно переправила некоторые из своих самых сокровенных вещей своим родственникам.
Кулон был продан за 36 000 000 долларов на аукционе Sotheby’s.
10) ШКАФ ДЛЯ БАДМИНТОНА
Этот великолепный шкаф изготовлен из черного дерева и украшен тонкой ормолюцией и pietra dura. Изготовленное в 1726 году во флорентийских мастерских, изделие было заказано 19-летним Генри Сомерсетом, третьим герцогом Бофортом.
Это произведение — триумф мастерства, в нем использован широкий спектр материалов, включая агат, лазурит, сицилийскую красную и зеленую яшму, халцедон, аметистовый кварц и другие превосходные твердые камни.
Он получил свое название от дома Сомерсета, Badminton House, где 12-футовый 7-дюймовый шкаф простоял более 25 лет. После смерти десятого герцога в 1984 году кабинет стал достоянием общественности, когда он был продан с аукциона.
Когда в 2004 году она вновь появилась на аукционе, то побила свой собственный рекорд цены и была продана за 36 662 106 долларов доктору Йохану Крефтнеру, директору Музея Лихтенштейна в Вене… определенно, это один из самых дорогих предметов в мире на тот момент, да и на 2023 год тоже.
В 2014 году картина «Jimson Weed/White Flower No.1» побила рекорд, став самой дорогой работой, когда-либо проданной на аукционе женщиной-художником. Предыдущий аукционный рекорд всемирно известной Джорджии О’Кифф составлял 6,2 миллиона долларов, и этот показатель был превзойден продажей этой картины.
Известная своим фирменным стилем и темой увеличенных цветов, это конкретное полотно необычно велико для О’Кифф. О’Кифф, родившаяся в 1887 году, сегодня признана матерью американского модернизма за свои работы.
Sotheby’s описал картину как «поразительно смелое и элегантное представление зрелого замысла и эстетики художника».
Покупка была в основном профинансирована наследницей Walmart Элис Уолтон, которая помогла приобрести это произведение для музея Crystal Bridges в Бентонвилле, штат Арканзас.
Это произведение было продано за 44 400 000 долларов в Нью-Йорке.
8) 1962 FERRARI 250 GTO BERLINETTA
Еще один рекордсмен продаж — Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962 года является самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, по состоянию на 2021 год.
Названная «Святым Граалем коллекционных автомобилей», модель Berlinetta была построена для участия в чемпионате мира FIA в классе 3 литра в 1962 году. Он выиграл чемпионат GT в 1962 году и имеет на своем счету более 15 побед. На нем также ездил Фил Хилл, первый американский чемпион мира Формулы-1. Более того, он также подходит для уличного использования.
Семейство GTO от Ferrari насчитывает всего 39 автомобилей, и эта Berlinetta благополучно прожила в собственности итальянского энтузиаста Фабрицио Виолати 49 долгих лет, пока не была перепродана в 2014 году.
Автомобиль снова продан в 2018 году на аукционе Sotheby’s за 48 000 000 долларов.
7) ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ ОППЕНГЕЙМЕРА
В нашем списке самых дорогих аукционных предметов и вещей могло бы быть множество редких бриллиантов, но бриллиант Oppenheimer Blue вошел в историю в 2016 году как самый дорогой драгоценный камень, когда-либо проданный на аукционе по состоянию на 2023 год.
Этот бриллиант также является самым крупным бриллиантом ярко-голубого цвета, когда-либо выставлявшимся на аукцион: его огранка прямоугольной формы весит 14,62 карата и ранее принадлежала Филипу Оппенгеймеру.
Предыдущий рекорд принадлежал бриллианту «Голубая луна», который был продан за 48 600 000 долларов.
Торги на аукционе Christie’s в Женеве начались с 30 миллионов швейцарских франков и в итоге были проданы за 57 600 000 долларов США участнику телефонных торгов после продолжительной 20-минутной борьбы.
6) ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА (БАССЕЙН С ДВУМЯ ФИГУРАМИ) ДЭВИДА ХОКНИ
Эта загадочная картина Дэвида Хокни, изображающая двух мужчин и бассейн, была продана на аукционе Christie’s в ноябре 2018 года.
Дэвид Хокни — талантливый художник, ремесленник и декоратор. Он находится на художественной сцене с 1960-х годов и в настоящее время переживает некоторый ренессанс.
Картина, написанная открытым художником-геем, изображает эмоциональную жизнь геев — редкая тема в произведениях искусства по такой цене. Это была одна из самых восхитительных картин на ретроспективе г-на Хокни в Метрополитен-музее.
Превзойдя свою предшественницу, «Собаку на воздушном шаре» Джеффа Кунса, картина побила рекорд как самая дорогая работа живого художника, проданная на аукционе за 90 300 00 долларов.
5) КРОЛИК РАБОТЫ ДЖЕФФА КУНСА
Однако Джефф Кунс недолго оставался без рекорда. Скульптура скандального художника заняла место самой дорогой работы ныне живущего художника всего через полгода после того, как картина Дэвида Хокни побила рекорд аукциона.
Скульптура из блестящей нержавеющей стали, созданная в 1986 году, была вдохновлена детской надувной игрушкой и была оценена художественными критиками как элегантная и напоминающая более ранние работы Дюшана и Уорхола.
Карьера Кунса складывалась неровно, поэтому продажа стала хорошим подспорьем после того, как он был вынужден сократить свою студию в 2017 году.
Скульптура была продана на аукционе Christie’s Роберту Э. Мнучину, арт-дилеру и отцу министра финансов Стивена Мнучина. Цена составляла 91 100 000 долларов, когда молоток упал. Без раздумий, один из самых оригинальных и самых дорогих предметов, проданных на аукционе до 2023 года.
4) «УКАЗУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК» ДЖАКОМЕТТИ
«L’homme au doigt» или «Указующий человек» — это скульптура худого человека в натуральную величину, выполненная в типичном стиле художника Альберто Джакометти. Джакометти широко известен как гигант современного мира искусства.
На создание скульптуры ушло всего девять часов — Джакометти создал ее за одну ночь в 1947 году, спеша подготовить ее к своей первой выставке в Нью-Йорке. Первоначально она задумывалась как часть большой композиции, но Джакометти изменил свое мнение, решив, что скульптура является самостоятельным законченным произведением.
В результате продажи этой работы на аукционе Christie’s в 2015 году Национальная портретная галерея объявила о проведении первой в истории выставки Джакометти в честь 50-летия со дня его смерти, которая состоялась в 2016 году.
Когда она была продана в Нью-Йорке за 141 000 000 долларов, она стала самой дорогой скульптурой, когда-либо проданной на аукционе, и одним из самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционе — обойдя другую скульптуру Джакометти, знаменитого «Шагающего человека», который был продан в 2010 году за 104 000 000 долларов.
3) ГИГАЯХТА
Самым дорогим лотом, проданным на онлайн-аукционе по состоянию на 2023 год, стала продажа гигаяхты. Gigayacht — это прогулочная яхта длиной 405 футов, оснащенная множеством предметов роскоши, от кинотеатра и вертолетной площадки до 18 гостевых комнат и люксов. Однако на дату продажи яхта еще не была построена.
Конструкция яхты имеет уникальную осадку всего в 5 футов, что позволяет ей заходить в большинство портов.
Крейг Тимм, президент компании 4Yacht Inc, попросил сделать ставку за половину цены, понимая, что фактическая цена будет в два раза выше из-за того, что eBay не может обрабатывать заявки на сумму выше 99 999 999 долларов.
Победная ставка составила 168 000 000 долларов на eBay.
2) LES FEMMES D’ALGER (ВЕРСИЯ O) ПАБЛО ПИКАССО
Картина Пабло Пикассо «Женщины из Алжира» (Версия О), написанная в 1955 году, была создана в рамках соперничества Пикассо с Анри Матиссом, которое переросло в своего рода обожание. После смерти Матисса в 1954 году Пикассо создал 15 работ, посвященных картине Эжена Делакруа «Женщины из Алжира» 1834 года, которую высоко ценил покойный Матисс. Оригинал изображал алжирских наложниц в их гареме и был известен в 19 веке своим сексуальным содержанием. В 1950-х годах она висела в Лувре, где ее посещал Пикассо.
Когда Пикассо спросили, как он относится к Делакруа, он ответил: «Вот ублюдок. Он действительно хорош».
Этот яркий шедевр кубизма был продан на аукционе Christie’s в 2015 году под бурные аплодисменты, овации и вздохи за умопомрачительную сумму в 179 400 000 долларов, что, несомненно, войдет в наш список самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционах по состоянию на 2023 год.
1) «SALVATOR MUNDI» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Давно забытая картина в 2008 году была признана утраченным шедевром Леонардо да Винчи крупнейшими в мире экспертами по да Винчи в Лондоне. Один из таких экспертов заметил, что у картины есть «присутствие».
Несмотря на то, что в художественном сообществе ходили слухи о том, что картина нелегитимна и, возможно, является работой подражателя да Винчи, Бернадино Луини, портрет Христа был впервые представлен в Национальной галерее в 2011 году. Шесть лет спустя она была продана на аукционе Christie’s и стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе. Она была приобретена для Лувра Абу-Даби и должна была быть представлена в сентябре 2018 года. Однако на данный момент она отложена без объяснения причин.
В то время как некоторые критики считают, что отсрочка означает, что картина оказалась подделкой, наиболее вероятные теории предполагают, что потребовалось значительно больше реставрации картины, чем предполагалось ранее. Были опубликованы некоторые изображения реставрации, в ходе которой уважаемый реставратор Дайанна Дуайер Модестини вернула часть оригинальной обработки.
Поскольку сегодня сохранилось всего 20 или около того картин да Винчи, «Сальватор Мунди» — если он действительно подлинный — поистине бесценен, что объясняет, почему он возглавляет наш список с огромной ценой продажи в 450 300 000 долларов.