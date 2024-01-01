Dnestr.TV

 
0

В Турции с 1 января ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам

В Турции с 1 января ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам
Фото: открытые источники

В Турции желающие сдать жилье в аренду туристам на срок менее 100 дней с 1 января обязаны получить соответствующую лицензию. Об этом сообщает правительственная газета Resmi Gazete, передает gazeta.ru.

Речь идет о лицензии от министерства культуры и туризма. Если у арендодателя не будет соответствующего документа до заключения договора с арендатором, его ждет штраф в 100 тысяч турецких лир (от $3,3 до $35,3 тысячи).

На арендуемые дома, у которых есть лицензия, будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством. Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться ведомством.

Если жилье, сдаваемое в аренду туристам, представляет собой квартиру в здании, то для получения разрешения необходимо представить в министерство культуры и туризма согласие всех собственников на этажах в этом здании.

Отмечается, что за каждый арендованный дом, и арендодателям будет предоставлено 15 дней для осуществления деятельности на основании полученного разрешения. Если гражданин по истечении указанного срока продолжить сдавать помещение в аренду туристам, размер штрафа вырастит до 500 тысяч лир ($16,4 тысячи ) и еще 15 дней будет дано на осуществление деятельности с получением разрешения.

Административный штраф в размере 1 миллион турецких лир ($35,3 тысячи) грозит тем, кто продолжит деятельность по предоставлению туристических услуг без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней.

  • Сегодня, 12:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна