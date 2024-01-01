Заявления прозвучали после того, как страны-члены Европейского Союза единогласно одобрили постепенное вхождение Румынии и Болгарии в зону свободного передвижения.
"Два аэропорта, международный аэропорт Анри Коандэ в Бухаресте (AIHCB) и международный аэропорт Бухарест Бэняса-Аурел Влайку (AIBBAV), готовились в течение длительного времени, речь идет о годах, и переход произойдет мгновенно", цитирует adevarul.ro источники в Национальной компании аэропортов Бухареста.
"Например, стойки пограничного контроля для потоков, не входящих в Шенгенскую зону, уже установлены и подключены к ИТ-системе, а также размещены знаки, относящиеся к этим потокам".
Для румынских граждан будет ряд выгод. Например, с момента входа в Шенген будут отменены как минимум две очереди в аэропортах. Первая — при выходе из паспортного контроля перед стойкой пограничной полиции, а вторая — аналогичная операция по прибытии в страну назначения Шенгенского соглашения.
Напоминаем, что страны-члены Европейского Союза единогласно одобрили в субботу постепенное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону свободного передвижения.
Это решение означает, что с марта внутренний воздушный и морской пограничный контроль с этими двумя странами, которые присоединились к ЕС в 2007 году, будет отменен, при этом Австрия, Болгария и Румыния также обязуются согласовать более позднюю дату прекращения наземного контроля.
Шенгенский договор предусматривает отмену пограничного контроля между государствами-членами, которые в настоящее время охватывают 4,3 миллиона квадратных километров и 423 миллиона граждан из 27 европейских стран (23 государства-члена ЕС и 4 страны, не входящие в ЕС).