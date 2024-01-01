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Два аэропорта в Бухаресте уже готовы работать в Шенгенской системе

Два аэропорта в Бухаресте уже готовы работать в Шенгенской системе
Фото: adevarul.ro

Заявления прозвучали после того, как страны-члены Европейского Союза единогласно одобрили постепенное вхождение Румынии и Болгарии в зону свободного передвижения.

"Два аэропорта, международный аэропорт Анри Коандэ в Бухаресте (AIHCB) и международный аэропорт Бухарест Бэняса-Аурел Влайку (AIBBAV), готовились в течение длительного времени, речь идет о годах, и переход произойдет мгновенно", цитирует adevarul.ro источники в Национальной компании аэропортов Бухареста.

"Например, стойки пограничного контроля для потоков, не входящих в Шенгенскую зону, уже установлены и подключены к ИТ-системе, а также размещены знаки, относящиеся к этим потокам".

Для румынских граждан будет ряд выгод. Например, с момента входа в Шенген будут отменены как минимум две очереди в аэропортах. Первая — при выходе из паспортного контроля перед стойкой пограничной полиции, а вторая — аналогичная операция по прибытии в страну назначения Шенгенского соглашения.

Напоминаем, что страны-члены Европейского Союза единогласно одобрили в субботу постепенное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону свободного передвижения.

Это решение означает, что с марта внутренний воздушный и морской пограничный контроль с этими двумя странами, которые присоединились к ЕС в 2007 году, будет отменен, при этом Австрия, Болгария и Румыния также обязуются согласовать более позднюю дату прекращения наземного контроля.

Шенгенский договор предусматривает отмену пограничного контроля между государствами-членами, которые в настоящее время охватывают 4,3 миллиона квадратных километров и 423 миллиона граждан из 27 европейских стран (23 государства-члена ЕС и 4 страны, не входящие в ЕС).

  • Сегодня, 10:21
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