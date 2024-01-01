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Снизилась стоимость роуминга между Молдовой и ЕС. Сколько стоит интернет в роуминге?

Снизилась стоимость роуминга между Молдовой и ЕС. Сколько стоит интернет в роуминге?
Фото: открытые источники

Между Молдовой и странами ЕС снизилась стоимость роуминга. Об этом 1 января напомнил глава МИДЕИ Нику Попеску, пишет newsmaker.md.

«Рад сообщить, что мы можем общаться с близкими и пользоваться интернетом в роуминге в Европе по более низким ценам. Связь стала более доступной и удобной благодаря подписанию добровольного соглашения с национальными операторами и европейскими операторами», — написал Попеску.

Он отметил, что сниженные цены на роуминг действуют для 30 стран: ЕС и Европейского экономического пространства.

Отметим, тарифы на роуминг между Молдовой и странами ЕС должны были снизиться с 1 января 2024 года. Как сообщали ранее, предельный тариф на интернет в роуминге между Молдовой и ЕС в этом году составит €15,5 за 1 Гб трафика, стоимость исходящих звонков в роуминге будет не более €0,33 за минуту, а входящих — не более €0,25 за минуту.

С 2025 года тарифы на роуминг должны будут снова снизиться — до €11 за 1 Гб трафика, €0,22 за 1 минуту исходящих звонков и €0,15 за 1 минуту входящих звонков. Соглашение операторов — добровольное.

Однако фактически удешевление роуминга произошло в конце декабря прошлого года. У двух операторов мобильной связи Moldcell и Orange-Moldova появились пакеты с включенным роумингом в ЕС. Примечательно в этом то, что у обоих операторов одинаковая стоимость пакетов 200 леев и 290 леев. Причем предложение примерно идентичное. Так в пакете за 200 леев Moldcell предлагает 7 Гб трафика в роуминге в ЕС, а Orange 6,6 Гб. В пакете за 290 леев у Moldcell 10 Гб трафика, а у Orange 9,6 Гб трафика.

В Moldcell рассказали, что добавили роуминг с ЕС в пакеты, которые уже включали трафик с Румынией.

«Первоначально объем трафика рассчитывали по уже существующей в Европе формуле, исходя из объема локального трафика, поэтому он примерно совпадает у операторов. Но так как, соглашение с европейскими операторами добровольное, и не все они пока вступили в него и снизили для молдавских операторов стоимость услуг до уровня румынских партнеров, сделать услугу в Европе доступной для большего числа пакетов, как это было с Румынией, пока сложно», — сказали журналистам NM в Moldcell.

Там добавили, что уверены, что операторы «с обеих сторон приложат все усилия, чтобы услуга со временем стала еще доступнее».

В Orange-Moldova на вопрос о схожей стоимости и предложениях с конкурирующим оператором ответили:

«Предложение Orange оригинально и является первым таким предложением, запущенным на рынке Молдовы». Там также добавили, что предложения компании постоянно дорабатывают, а будущие оферты — это коммерческая тайна.
  • Сегодня, 10:26
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