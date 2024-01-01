88 видов диких птиц зарегистрированы за четыре дня по периметру десяти водоемов в Республике Молдова. Это лишь некоторые итоги зимней переписи водоплавающих птиц, в которой SPPN участвует уже 10-й год подряд.
С помощью биноклей и фотоаппаратов, члены организации зафиксировали 4 вида гусей, 3 вида лебедей, 12 видов уток, 2 вида дятлов, 1 вид поганок, 2 вида цапель, 3 вида чаек и 3 вида куликов, пишет bloknot-moldova.ru.
Помимо перечисленных птиц, зарегистрированы еще и несколько видов голубей, дятлов, ястребов, орлов, цапель и многие виды, относящиеся к отряду воробьиных (скворцы, синицы, зяблики, воробьи).