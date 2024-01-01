Православный мир отмечает один из величайших праздников – Рождество. Во всех храмах республики прошли праздничные богослужения. Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский провел службу в тираспольском кафедральном соборе, названном в честь мироспасительного события – Рождества Христова.
Среди многочисленных прихожан, прибывших в рождественскую ночь в центральный собор приднестровской столицы, был Президент ПМР Вадим Красносельский, передает пресс-служба главы государства.
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обратился к приднестровцам с рождественским посланием. Текст приводим полностью.
«Ныне вновь настал всерадостный праздник Рождества Христова. В эту священную ночь сквозь звездное небо видится беспредельно любящий взгляд Творца, когда руками Младенца обнимается весь мир, всё суетное уходит из наших сердец, открывая путь пришедшей вечности. Покидая храм после праздничного богослужения, люди ощущают в своей душе особое состояние мира, покоя и благополучия.
Проходят тысячелетия, люди и судьбы предстают пред судом истории, чтобы вновь погрузиться во тьму забвения. Всё на земле меняется, но свет Вифлеемской звезды, некогда озарившей путь к яслям Богомладенца Христа, не угасает на небосводе вечности. Властитель и Начальник жизни приходит к Своему творению, чтобы жизнь человеческая вновь наполнилась высшим смыслом, чтобы в сердцах вновь воссияла жизнь и воскресла радость Боговоплощения, вновь дающая человеку возможность приблизиться к Богу, ответить на Его шаг, сделанный навстречу каждому из нас.
На заре человеческой истории люди утратили полноту Богообщения, но Господь по любви к Своему творению решает протянуть им руку помощи. «Посмотрите со вниманием на жизнь современного человека, – говорит святой Иоанн Кронштадтский. – Как она неестественна, безблагодатна и проводится не по-христиански. Между тем, Бог сошел на землю, чтобы человека возвести на Небо».
Явился Спаситель мира, чтобы каждый человек, взирая на Него, еще и еще раз задал себе вопрос: Рождество Христово коснулось ли его сердца, живет ли в нем Богомладенец? Мы должны посмотреть, одето ли наше сердце любовью к ближнему, стремимся ли мы послужить окружающим людям, как своему Богу, насколько мы любим тех, кто вокруг нас. В рождественские дни, когда Господь явил Себя миру, вспомним больных, одиноких и бедных, вспомним необходимость всегда сердечно молиться за них и жертвенно помогать им в меру наших сил и возможностей. Каждому по силам сказать одно доброе слово или же, напротив, воздержаться от злого; сделать маленькое доброе дело или даже просто пожалеть другого человека, вздохнуть о нем, вспомнить о нем на молитве. Даже малые усилия приносят свои плоды, даже малая лепта угодна Господу (Мк. 12, 41–44). «Как семя дает росток, когда пойдет дождь, так расцветает сердце при добрых делах», – сказал преподобный Ефрем Сирин.
Празднуя Рождество, не забудем остановиться, чтобы услышать сердцем и понять умом, что мы живем во времена посещения Господня. Он посещает нас не только в нынешней радости, но и в окружающих нас испытаниях. Пусть будет нам поддержкой и опорой наша православная вера, в которой на протяжении столетий находили утешение наши предки. Давайте вспомним, что в евангельских рассказах о Рождестве Ангелы четыре раза употребляют выражение «Не бойся!». По своей немощи мы легко поддаемся страху, нами овладевает тоска и уныние, но радость о Рождении Христа должна искоренить всякий страх. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
Боговоплощение стало началом Благой вести о любви Божией к человеку, а возвещение любви Божией означает, что человек может быть абсолютно уверен, счастлив и спокоен не тогда, когда вокруг него располагающая к этому обстановка, а тогда, когда у него есть стремление с верой, надеждой и любовью предать себя самого в волю Божию через исполнение евангельских заповедей. Если мы найдем в себе силы каждую секунду отведенного нам Богом времени поступать именно таким образом, то в душе каждого из нас начнет непрестанно звучать невероятно утешительная и прекрасная ангельская песнь. Она уничтожит всякий страх и увлечет нас в Христово Царство вечного блаженства.
Мысленно встречаясь со всеми вами в скромной пещере близ Вифлеема, в полумраке которой загорелся неугасающий Светильник света – Господь наш Иисус Христос, присоединяю свои молитвы к вашим и молю Воплотившегося Бога Слова даровать Своей Церкви благодатные милости и благословенный успех в Ее служении. А боголюбивой пастве желаю, чтобы немеркнущий свет Вифлеемской звезды неизменно сопутствовал вам в жизненных обстоятельствах, чтобы светлая радость Христова Рождества вошла в ваши дома, ваши семьи и согрела ваши сердца теплом Божественной любви. Пусть Рождество Христово, этот праздник Света, укрепит всех нас в нашей жизни, в служении, в молитве. С нами Бог и Он не отступит от нас.