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РУ МЗП на 2024 год

РУ МЗП на 2024 год
фото: newspmr

Глава государства утвердил закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год», информирует newspmr

Согласно содержанию статьи 50 принятого закона, определены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы в 2024 году:

1). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих.

1 РУ МЗП = 7,9 руб. ПМР

2). Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим и служащим Министерства обороны ПМР, воинского контингента ПМР в составе объединенных миротворческих сил по прекращению вооруженного конфликта в Приднестровском регионе.

1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР

3). Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим, сотрудникам и работникам Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР.

1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР

4). Для исчисления ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, в соответствии со статьей 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О гарантиях лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, и членам их семей», а также предельного размера заработной платы (денежного содержания), принимаемого для расчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР

5). Для исчисления пенсий, назначенных с 1 февраля 2020 года, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике».

1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР

6). Для исчисления пенсий, назначенных до 31 января 2020 года лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей».

1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР

7). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций сферы образования, здравоохранения (в том числе муниципальных учреждений здравоохранения, реализовавших пилотный проект в 2017-2023 годах), за исключением работников, получающих доплату до величины МРОТ.

1 РУ МЗП = 9,4 руб. ПМР

8). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов.

1 РУ МЗП = 7,3 руб. ПМР

9). Для исчисления размера компенсации расходов на ремонт автомобилей, полученных, приобретенных на льготных условиях, а также купленных за полную стоимость, при наличии у инвалида медицинских показаний на получение автотранспорта, с момента выпуска которых прошло 7 лет и более, независимо от срока эксплуатации автомобиля инвалидом, лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, при защите Приднестровской Молдавской Республики, при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.

1 РУ МЗП = 18,4 руб. ПМР

10). Для исчисления ежемесячного денежного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике».

1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР

11). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих:

- работникам аппарата Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, Судебного департамента при Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики, городских (районных) судов.

1 РУ МЗП = 7,9 руб. ПМР

- работникам аппарата Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.

1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР

12). Для исчисления ежемесячного денежного содержания (довольствия) прокурорским работникам в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики».

1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР

13). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам функционального обеспечения работы органов прокуратуры.

1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР

14). Для исчисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики.

1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР

15). Для начисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской Молдавской Республики, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Приднестровской Молдавской Республики», «Почетный донор СССР», «Почетный донор МССР», а также денежной компенсации донорам, систематически сдающим кровь и (или) ее компоненты.

1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР

16). Для исчисления ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики.

1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР

17). Для исчисления подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садово-огородническим товариществам и потребительским кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, за земли, занятые жилищным фондом, а также придомовые территории.

1 РУ МЗП = 10,4 руб. ПМР

18). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам сферы физической культуры и спорта, социального обслуживания, социального обеспечения, культуры и искусства, работникам организаций, выполняющих управленческие функции в области образования, культуры, искусства, спорта и туризма, социального обеспечения, подведомственных государственным администрациям городов (районов):

- если с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года законом «О республиканском бюджете на 2022 год» было установлено 7,9 рубля соответственно, за исключением организаций, реализовавших пилотный проект в 2017-2023 годах.

1 РУ МЗП = 8,8 руб. ПМР

- если с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года законом «О республиканском бюджете на 2022 год» было установлено 8,4 рубля соответственно, за исключением организаций, реализовавших пилотный проект в 2017-2023 годах.

1 РУ МЗП = 9,4 руб. ПМР

19). Для исчисления размера потенциально возможного к получению годового дохода:

- на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг.

1 РУ МЗП = 4 руб. ПМР

- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле.

1 РУ МЗП = 6 руб. ПМР

20). Для иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву.

1 РУ МЗП = 9,7 руб. ПМР

21). Для исчисления единого социального налога, обязательного страхового взноса.

1 РУ МЗП = 11,5 руб. ПМР

22). Для исчисления штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП.

1 РУ МЗП = 18,4 руб. ПМР

23). Для исчисления земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения.

1 РУ МЗП = 11,6 руб. ПМР

24). Для исчисления дополнительного паевого сбора с 1 га земли сельскохозяйственного назначения.

1 РУ МЗП = 10,5 руб. ПМР

25). Для других целей, в том числе для исчисления прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов.

1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР

26). Для исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения, целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса.

1 РУ МЗП = 12,5 руб. ПМР

27). Для исчисления расчетного размера арендной платы за государственное и муниципальное имущество.

1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР

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Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:53
  • DTV
  • Просмотров: 25
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