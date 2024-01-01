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Не справилась с управлением в сложных метеорологических условиях

Не справилась с управлением в сложных метеорологических условиях
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР на автодороге Парканы – Бычок 7 января днём перевернулся автомобиль «Жигули».

Шёл дождь. Женщина 26 лет двигалась в с. Парканы, не справилась с управлением. Машину занесло в кювет, она ударилась о дерево и перевернулась.

Проезжавшие мимо очевидцы вызвали наряд ГАИ.

ВАЗ-2163 получил механические повреждения. Девушка была трезва, в автомобиле ехала пристёгнутой, травм не получила. Её осмотрели врачи и отпустили домой.

Госавтоинспекторы обращают внимание: в связи с ухудшением погодных условий необходимо быть предельно внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию.

  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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