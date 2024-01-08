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Немецкие фермеры вышли на массовые антиправительственные акции

Немецкие фермеры вышли на массовые антиправительственные акции
Фото: Stefan Puchner / Global Look Press

Немецкие фермеры продолжают бастовать против отмен льгот для них. Крупные акции ожидаются в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и других городах. Главными требованиями фермеров являются снижение налогов и увеличение зарплаты. В связи с массовыми забастовками водители всего общественного транспорта в ближайшее время не будут работать, сообщает eadaily.com

Берлинская газета Der Tagesspiegel написала , что 8 января фермеры по всей Германии хотят использовать тракторы, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Акции также были объявлены в Берлине. Около 300 фермеров зарегистрировались для участия. Предполагается, что в результате протестов фермеров на улицах столицы ФРГ может возникнуть транспортный хаос.

Как указала газета Bild, фермеры угрожают чудовищными пробками и перекрытием автобанов по всей Германии. Полиция и власти ожидают серьезных сбоев в движении. Министерство транспорта Бранденбурга, опасается перебоев с поставками товаров и перекрытия дорог.

К Берлину уже стянули сельскохозяйственную технику. Власти пытались обязать протестующих каждые 30 минут снимать блокаду и пропускать скопившиеся машины, но суд встал на сторону фермеров и постановил пропускать только машины экстренных служб, передаёт ntv.ru

На технику прикрепили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».

Тракторы припаркованы на обочине возле Бранденбургских ворот. На плакатах протестующих фермеров написаны такие лозунги, как «Лучше смерть, чем рабство» и «Никогда не кусай руку, которая тебя кормит».

К перекрытиям дорог готовятся Мюнхен, Гамбург, Бремен, Майнц и Висбаден. Недовольство фермеров вызвало решение властей отменить субсидии на дизельное топливо и некоторые налоговые льготы. Правительство таким образом хочет сэкономить почти миллиард евро. Денег в казне не хватает. При этом в бюджет на 2024 год заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине. Фермеры бьют тревогу и говорят: если их лишат господдержки, сельхозпроизводство быстро станет убыточным.

Со среды к забастовке присоединятся сотрудники железных дорог. Они требуют повышения зарплат, а также регулярных премий, которые должны компенсировать инфляцию.

  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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