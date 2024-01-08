Как сообщает novostipmr в Тирасполе из-за обледенения контактных сетей встали троллейбусы. Всего порядка восьми машин. В том числе и двигающиеся по маршруту № 19 Тирасполь-Бендеры. Транспорт эвакуируют в депо. Специалисты принялись за расчистку сетей от ледяной корки.
Директор Тираспольского троллейбусного управления Роман Кулиш отметил, что большая часть машин уже эвакуирована в автопарк. Троллейбусы в таких условиях работать не могут.
«Сейчас проводится оперативное совещание. Если получится принять меры по разрушению ледяной плёнки, тогда троллейбусы выйдут на маршрут. Но на данный момент нет. Всё будет зависеть от погоды. Если прекратится ледяной дождь, то ближе к обеду движение может быть восстановлено», - пояснил руководитель.
Как сообщает noi.md в Кишинёве несколько троллейбусов курсировали всю ночь, чтобы избежать отложения мокрого снега на провода.
Объездная дорога в Григориополе временно перекрыта из-за непогоды
В Григориополе в связи с погодными условиями закрыли объездную дорогу. Движение транспорта на время непогоды разрешено только через город.
Как отмечает пресс-центр МВД, водителям рекомендует без лишней надобности не ездить на личном транспорте. Если всё-таки пришлось, то следует быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и ехать на небольшой скорости.
Что делать, если вы застряли в сугробах
Поездок за город в метель и снег следует максимально избегать, но если вам все же придется ездить в таких условиях, вам могут пригодиться несколько рекомендаций на случай, если вы застрянете в сугробах.
Постарайтесь иметь в своем автомобиле как можно больше вещей из этого списка:
1. Полностью заряженный аккумулятор мобильного телефона, автомобильный зарядный кабель или портативное зарядное устройство. Если вы застряли во время метели, немедленно обратитесь за помощью в милицию и дайте как можно больше информации о том, где вы находитесь.
2. Предупреждающие фонари или светоотражающие треугольники, указывающие ваше местоположение. Это поможет вам быть замеченным не только другими водителями, но и спасателями. Не забудьте иметь в багажнике качественный светоотражающий треугольник, отмечает Noi.md
3. Одеяла или даже спальные мешки. Они вам понадобятся, если вы застрянете на морозе.
4. Плотная одежда Хорошо не быть полностью зависимым от тепла, выделяемого двигателем автомобиля, ведь у вас не всегда полный бак и вы не знаете, как долго вам придется терпеть мороз.
5. Аптечка первой помощи. Специалисты по безопасности дорожного движения рекомендуют водителям также иметь на борту следующие обязательные аксессуары: аптечку, защитные перчатки, сигнальный жилет со светоотражающими полосами, комплект запасных лампочек и комплект электропредохранителей.
6. Бутилированная вода и шоколадные батончики или хлопья для получения энергии.
7. Фонарик и дополнительный комплект батареек.
9. Стандартный зимний аварийный комплект: лопата, домкрат, запаска, буксирные тросы, поводки, скребок, щетка для снега. При этом рекомендуется постоянно проверять, не покрыта ли выхлопная труба снегом. Не оставляйте двигатель включенным постоянно, а только несколько минут каждый час.