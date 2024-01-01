Президент ПМР Вадим Красносельский 8 января провел заседание Совета безопасности. В повестке - обеспечение продовольственной безопасности и новые меры экономического давления на Приднестровье. Речь идет о взимании с начала года Молдовой с приднестровских предпринимателей таможенных пошлин, сообщает президентская пресс-служба.
Как отмечали участники совещания, эта мера – неправомерная, ничем не обоснованная и явно демонстрирующая отношение молдавской стороны к приднестровцам, иначе, как грабежом, происходящее не назовешь.
«До сих пор молдавская сторона не прояснила ситуацию. Мы не знаем, на какие товарные группы введены пошлины, как этот механизм будет работать, куда при взимании пошлины пойдут эти средства», – отметил Президент Вадим Красносельский, напомнив, что таможенные и налоговые сборы должны идти в местный бюджет, то есть в любом случае эти деньги обязаны вернуть в приднестровскую казну.
Глава государства подчеркнул, что данный вопрос рассматривается в контексте обеспечения экономической безопасности республики. Вадим Красносельский акцентировал внимание на том, что в Приднестровье многое сделано в этом направлении. Одна из приоритетных задач, поставленная Президентом семь лет назад и прописанная в Стратегии развития ПМР, – эффективная внутренняя политика, направленная на обеспечение продовольственной безопасности.
Президент запросил актуальную информацию. По данным, озвученным председателем Правительства Александром Розенбергом, в 2023 году приднестровскими аграриями собрано более 526 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Озимой пшеницы намолочено 338 тысяч тонн. Этого объема достаточно, чтобы не только полностью удовлетворить потребность приднестровцев в хлебе, но и экспортировать зерно. Имеющейся в наличии пшеницы хватит республике на два года, ячменя – на два с половиной, кукурузы – на три, подсолнечника (при внутреннем производстве масла) – на полтора года. Ведется постоянный мониторинг остатков этих культур.
Глава государства поручил предоставлять обновленные данные об остатках по этим и другим позициям, в том числе медикаментам, каждые две недели. Отмечено также, что местные сельхозпроизводители обеспечивают внутренний рынок сезонными овощами на 90% (морковь и капуста – 100%, свекла – 90%, лук и картофель 65%), мясом – на 39,2%, молоком – на 72%, яйцами – на 34%. Производство колбасных изделий в республике в 4,5 раза выше потребности.
Говоря о внешнеэкономической деятельности, отмечали, что за 11 месяцев 2023 года (январь-ноябрь) экспорт приднестровской продукции (без учета электроэнергии) сократился на 12% (до 468,7 миллиона условных денежных единиц). В результате отрицательное сальдо внешнеторгового оборота достигло минус 108,1 миллиона долларов по сравнению с 2022 годом. Четыре основные группы экспортируемых товаров: металл и изделия из него, продукция легкой, машиностроительной и химической промышленности – в совокупности составляют половину всех экспортных поставок. Общий объем по этим пунктам снизился в минувшем году на 18,8%. Помимо сложной геополитической ситуации, причиной такого положения дела является усиление санкционного давления со стороны Молдовы, констатировали на совещании.
Александр Розенберг также напомнил, что 10 августа 2023 года Молдовой, в нарушение достигнутых договоренностей, введена плата за таможенное оформление импорта и экспорта приднестровских участников внешнеэкономической деятельности (0,4% от таможенной стоимости импорта и 0,1% экспорта). Ежемесячная сумма дополнительных затрат приднестровских предприятий оценивается в размере 260-300 тысяч долларов. С ММЗ и РЦК необоснованно взимается плата за загрязнение окружающей среды.
Давление фискальных органов Молдовы испытывают приднестровские производители алкогольных напитков – «KVINT» и «Букет Молдавии».
Заблокирован экспорт товаров заводов «Электромаш», «Молдавизолит», «Потенциал», «Прибор».
Приостановка деятельности трех крайних предприятий уже привела к сокращению налоговых поступлений в приднестровский бюджет на 1,5 миллиона рублей в месяц. При сохранении блокадной практики в отношении восьми обозначенных производителей в казну Приднестровья ежемесячно будет недопоступать 27 миллионов рублей.
Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса РМ, требующая уплаты пошлины приднестровскими импортерами, по предварительным подсчетам, выльется в дополнительные расходы, превышающие 5 миллионов долларов.
Добавляет трудностей, в том числе финансовых, и блокирование Молдовой банковских переводов. Наибольшие потери в случае уплаты таможенных пошлин ожидаются по таким позициям, как молоко, сливочное масло, сыры, яйца, сахар, макаронные, кондитерские изделия, а также стекловолокно, изделия из стекла, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, видеозаписывающая и -воспроизводящая аппаратура.
Члены Совета безопасности обсудили конкретные меры поддержки приднестровских производителей, шаги, призванные укрепить производственный потенциал республики и обеспечить экономическую безопасность страны.
Поручено также продолжить переговоры с молдавской стороной и с представителями международного сообщества для разрешения сложившейся ситуации.