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Без света в Приднестровье остались около 13 тыс. абонентов

Без света в Приднестровье остались около 13 тыс. абонентов
фото из открытых источников

Провода рвутся под тяжестью снежной наледи. По данным пресс-службы ГУпЧС МВД ПМР, по состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения находились 12 771 абонент в селах Рыбницкого, Григориопольского, Дубоссарского и Слободзейского районов, а также в Дубоссарах и Бендерах.

В Рыбницком районе зафиксировано отключение трёх котельных в связи с аварийным отключением электроснабжения. По данным пресс-службы ГУпЧС МВД ПМР, в Каменке произошел прорыв трубы теплотрассы в колодце. Без теплоснабжения остались 152 абонента, ведутся восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР в ликвидации последствий непогоды задействовано 590 сотрудников коммунальных служб и 111 единиц техники.

- Обратились в травмпункты 7 человек, столько же граждан – в пункты обогрева.

- Помощь спасателей понадобилась пяти автовладельцам.

- В настоящее время без электроснабжения 12 458 абонентов в сёлах Рыбницкого, Григориопольского, Дубоссарского, Слободзейского районов, в Дубоссарах и Бендерах (восстановительные работы продолжаются).

- В Рыбницком и Каменском районах восстановлена работа котельных, все дома и учреждения обеспечены теплом.

- На дорогах республики развёрнуты передвижные пункты обогрева.

- Ограничено движение на дорогах международного и междугороднего значения. Между городами Тирасполь и Бендеры движение осуществляется в обычном режиме.

В связи с непогодой Президент дал ряд поручений

На совещании Президент ПМР Вадим Красносельский дал ряд поручений. Одно из них - резервные источники электроэнергии должны быть готовы к использованию в любой момент.

По необходимости в ликвидации последствий непогоды и оказании помощи гражданам, оказавшимся в проблемной ситуации, будут задействовать технику Минобороны, сообщила пресс-служба Главы государства.

Во вторник, 9 января, ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 10-13 м/с. Атмосферное давление - выше нормы.

Температура воздуха ночью по северу Приднестровья составит -16...-18°С, по югу -15...-17°С. Днём – до -9°С.

В последующие сутки без осадков, температура воздуха существенно не изменится.
  • Вчера, 19:05
  • DTV
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