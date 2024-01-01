Провода рвутся под тяжестью снежной наледи. По данным пресс-службы ГУпЧС МВД ПМР, по состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения находились 12 771 абонент в селах Рыбницкого, Григориопольского, Дубоссарского и Слободзейского районов, а также в Дубоссарах и Бендерах.
В Рыбницком районе зафиксировано отключение трёх котельных в связи с аварийным отключением электроснабжения. По данным пресс-службы ГУпЧС МВД ПМР, в Каменке произошел прорыв трубы теплотрассы в колодце. Без теплоснабжения остались 152 абонента, ведутся восстановительные работы.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР в ликвидации последствий непогоды задействовано 590 сотрудников коммунальных служб и 111 единиц техники.
- Обратились в травмпункты 7 человек, столько же граждан – в пункты обогрева.
- Помощь спасателей понадобилась пяти автовладельцам.
- В настоящее время без электроснабжения 12 458 абонентов в сёлах Рыбницкого, Григориопольского, Дубоссарского, Слободзейского районов, в Дубоссарах и Бендерах (восстановительные работы продолжаются).
- В Рыбницком и Каменском районах восстановлена работа котельных, все дома и учреждения обеспечены теплом.
- На дорогах республики развёрнуты передвижные пункты обогрева.
- Ограничено движение на дорогах международного и междугороднего значения. Между городами Тирасполь и Бендеры движение осуществляется в обычном режиме.
В связи с непогодой Президент дал ряд поручений
На совещании Президент ПМР Вадим Красносельский дал ряд поручений. Одно из них - резервные источники электроэнергии должны быть готовы к использованию в любой момент.
По необходимости в ликвидации последствий непогоды и оказании помощи гражданам, оказавшимся в проблемной ситуации, будут задействовать технику Минобороны, сообщила пресс-служба Главы государства.
Во вторник, 9 января, ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах гололедица.
Ветер северный, 10-13 м/с. Атмосферное давление - выше нормы.
Температура воздуха ночью по северу Приднестровья составит -16...-18°С, по югу -15...-17°С. Днём – до -9°С.
В последующие сутки без осадков, температура воздуха существенно не изменится.