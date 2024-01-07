Граждан Швеции призвали подготовиться к тому, что в стране может начаться война. Об это заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин, передаёт РБК
Мир не является «неизменной константой» даже в Швеции, заявил Булин.
«Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и с абсолютной ясностью: в Швеции может начаться война», — цитирует министра издание The Local.
Булин призвал всех включиться в создание в Швеции «тотальной обороны».
Он рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.
Сотрудники предприятий и организаций должны спросить своего работодателя, какова будет их роль в случае войны и подумать о том, какие предметы первой необходимости им понадобятся, чтобы иметь возможность продолжать работать в сложных обстоятельствах.
«Вы частное лицо? Хорошо, тогда взяли ли вы на себя ответственность за готовность своего дома? Задумывались ли вы о том, есть ли у вас время вступить в добровольческую организацию обороны? Если нет: действуйте!» — призвал Булин.
Он сказал, что правительственным учреждениям также необходимо ускорить темпы подготовки к возможному отражению агрессии.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден прокомментировал слова министра в эфире телеканала TV4. Он назвал ситуацию очень серьезной. Он также сказал, что теперь все граждане Швеции должны готовиться к вероятности войны. «На индивидуальном уровне вы должны морально подготовиться», — сказал Бюден.
«Это очень серьезная ситуация . Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действиям», — призвал он.
Главнокомандующий отметил, что за последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции и в оборону страны были сделаны крупные инвестиции. Потенциал Швеции сегодня значительно выше, чем несколько лет назад, заверил главнокомандующий.
В то же время он подчеркнул, что Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО и чем раньше она станет членом альянса, там лучше.
По его словам, положение еще не похоже на «черную ночь», но «мы должны понимать, насколько серьезна эта ситуация на самом деле».
Накануне Полиция безопасности Швеции заявила о том, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться на прежнем уровне — четыре по пятибалльной шкале, сообщает gazeta.ru
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