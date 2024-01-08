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Самую высокую в мире овощную ферму с роботами открыли в Китае

Самую высокую в мире овощную ферму с роботами открыли в Китае
фото: скриншот видео РБК

Китайские ученые в рамках развития сити-фермерства ввели в эксплуатацию самую высокую в мире беспилотную вертикальную ферму в юго-западной провинции Сычуань в ответ на призыв президента КНР Си Цзиньпина укрепить продовольственную безопасность страны посредством технологических инноваций, передаёт dzen.ru

20-этажная городская ферма, построенная под надзором специалистов из Китайской академии сельскохозяйственных наук в центре Чэнду, представляет собой ведущую в мире систему автоматизации сельского хозяйства.

Ключевая особенность проекта – автоматизированные системы и роботы, которые обслуживают современную теплицу.

Благодаря этой разработке население страны сможет получать свежие овощи вне зависимости от погодных условий, сообщает CGTN.

Это знаменует шаг на пути к продовольственной самодостаточности. Подобные, но меньшей высотности, вертикальные фермы можно увидеть в таких странах, как Япония, Сингапур и США. Они могут работать где угодно, от городских условий до пустынь, предлагая значительные преимущества в обеспечении стабильных поставок продовольствия в районы, где традиционное сельское хозяйство невозможно.

Видео с самой высокой в мире овощной фермой в Китае смотрите в материале РБК

Сначала здесь будут собирать урожай салата, а затем интегрируют другие культуры, включая съедобные грибы.

Ученые заявили, что продукты, выращенные на вертикальной ферме, столь же питательны, как и выращенные на обычных сельскохозяйственных угодьях, но урожай собирают раньше за счет точной настройки света и подачи питательных веществ, чтобы вызвать раннее цветение и созревание.

Благодаря постоянному совершенствованию технологий Китай все чаще осуществляет сельскохозяйственную деятельность на нетрадиционных пахотных земельных ресурсах. Например, успешно идет выращивание риса в соляных пустынях Синьцзяна с применением передовых технологий.

  • Вчера, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 53
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