Китайские ученые в рамках развития сити-фермерства ввели в эксплуатацию самую высокую в мире беспилотную вертикальную ферму в юго-западной провинции Сычуань в ответ на призыв президента КНР Си Цзиньпина укрепить продовольственную безопасность страны посредством технологических инноваций, передаёт dzen.ru
20-этажная городская ферма, построенная под надзором специалистов из Китайской академии сельскохозяйственных наук в центре Чэнду, представляет собой ведущую в мире систему автоматизации сельского хозяйства.
Ключевая особенность проекта – автоматизированные системы и роботы, которые обслуживают современную теплицу.
Благодаря этой разработке население страны сможет получать свежие овощи вне зависимости от погодных условий, сообщает CGTN.
Это знаменует шаг на пути к продовольственной самодостаточности. Подобные, но меньшей высотности, вертикальные фермы можно увидеть в таких странах, как Япония, Сингапур и США. Они могут работать где угодно, от городских условий до пустынь, предлагая значительные преимущества в обеспечении стабильных поставок продовольствия в районы, где традиционное сельское хозяйство невозможно.
Сначала здесь будут собирать урожай салата, а затем интегрируют другие культуры, включая съедобные грибы.
Ученые заявили, что продукты, выращенные на вертикальной ферме, столь же питательны, как и выращенные на обычных сельскохозяйственных угодьях, но урожай собирают раньше за счет точной настройки света и подачи питательных веществ, чтобы вызвать раннее цветение и созревание.
Благодаря постоянному совершенствованию технологий Китай все чаще осуществляет сельскохозяйственную деятельность на нетрадиционных пахотных земельных ресурсах. Например, успешно идет выращивание риса в соляных пустынях Синьцзяна с применением передовых технологий.