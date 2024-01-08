В Приднестровском Правительстве обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Утвердили республиканский план мероприятий, который разработали по поручению Президента. Как отмечает пресс-служба Правительства, в документе учтены предложения, поступившие в адрес госслужбы по культуре и историческому наследию от различных субъектов органов госвласти и управления.
Реализация памятных и торжественных событий рассчитана на этот и следующий годы. План разделен на три блока и включает в себя почти 100 мероприятий.
Первый блок – это масштабные мероприятия республиканского уровня с участием первых лиц государства. Второй и третий носят межведомственный характер.
В перечень включены не только культурно-досуговые и социально ориентированные мероприятия, но и благоустройство мест захоронения героев Советского Союза и сохранение недвижимых объектов исторического наследия. Также тематике Победы посвятят книги, брошюры, газеты и марки.
Организуют спортивную, просветительскую и общеобразовательную деятельность для приднестровской молодёжи. Так, уже с этого года стартует проект «Выдающиеся люди Приднестровья» с размещением информации о героях ВОВ на стендах, фасадах организаций образования или оформлением Парты героя.
Этой же теме посвятят республиканскую спартакиаду, в рамках которой запланированы шахматный турнир «Салют Победы» и марш-бросок «Дорогами отцов». Его участники преодолеют комбинированную полосу препятствий. Это лишь малая часть утвержденного списка проектов.