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Ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде

Ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде
фото из открытых источников

В бутылке воды объемом 1 л может в среднем содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц, следует из исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Bloomberg. Авторы исследования — химики из Колумбийского университета, сообщает РБК

Ученые установили содержание в воде нанопластика — частиц длиной менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). Ранее учитывался только микропластик (его размер от 1 до 500 мкм), с новыми данными выяснилось, что содержание пластика может быть в сто раз больше, чем было известно прежде.

Bloomberg отмечает, что опасность нанопластика заключается в его способности из-за крошечных размеров попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту — и в тело новорожденных.

Чтобы оценить, сколько нанопластика содержится в воде, авторы исследования изобрели новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого массива данных. Для анализа были использованы 25 литровых бутылок трех американских производителей (каких именно, не уточняется). В них было найдено 110–370 тыс. частиц, из которых 90% — нанопластики.

При этом учитывались семь распространенных типов пластика (например, полиэтилентерефталат, или ПЭТ, — из него делают большинство бутылок для воды, а также молочных продуктов, контейнеры для пищи и т. д.). Ученые отметили, что некоторые частицы остались неопознанными, то есть содержание пластика может быть еще больше.

«Раньше это была просто темная область, не нанесенная на карту. Исследования токсичности позволяли лишь предполагать, что там находится. Это открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, который раньше был нам неизвестен», — отметил соавтор исследования Бейжан Ян.

Исследования в прошлом давали иные цифры по содержанию в воде пластика. Например, в 2018-м ученые Государственного университета Нью-Йорка во Фредонии установили, что в среднем в бутылках содержится 325 частиц пластика. Их определяли с помощью специального красителя.

При анализе использовались 259 бутылок из 19 магазинов 11 различных производителей в девяти странах. Сообщалось, что только в 17 бутылках не было пластика. В бутылке Nestlé Pure Life концентрация частиц достигала 10 тыс. на литр.

  • Сегодня, 09:27
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