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Заключенные в Молдове смогут общаться по телефону и в видеоконференциях

Заключенные в Молдове смогут общаться по телефону и в видеоконференциях
фото из открытых источников

В Исполнительный кодекс Республики Молдова внесены поправки, которые направлены на совершенствование нормативной базы. Парламент проголосовал за них во втором чтении.

Документ разработала группа депутатов от Партии «Действие и солидарность» с учетом рекомендаций национальных и международных институтов в сфере соблюдения прав человека, передает moldpres.md

Документ охватывает как права задержанных, так и действия сотрудников пенитенциаров.

Авторы проекта предлагают, чтобы у заключенных проходили краткосрочные свидания онлайн посредством приложений видеоконференции. А в случае физических длительных свиданий осужденный больше не будет нести финансовые расходы, как это происходит сейчас.

Осужденные будут иметь право на телефонные звонки за свой счет, а администрация пенитенциара обязана установить телефоны внутри тюрьмы.

Кроме того, будут пересмотрены критерии разделения осужденных и гармонизированы условия реализации права осужденных на обращение с петициями.
  • Сегодня, 09:40
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