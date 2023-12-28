В Исполнительный кодекс Республики Молдова внесены поправки, которые направлены на совершенствование нормативной базы. Парламент проголосовал за них во втором чтении.
Документ разработала группа депутатов от Партии «Действие и солидарность» с учетом рекомендаций национальных и международных институтов в сфере соблюдения прав человека, передает moldpres.md
Документ охватывает как права задержанных, так и действия сотрудников пенитенциаров.
Авторы проекта предлагают, чтобы у заключенных проходили краткосрочные свидания онлайн посредством приложений видеоконференции. А в случае физических длительных свиданий осужденный больше не будет нести финансовые расходы, как это происходит сейчас.
Осужденные будут иметь право на телефонные звонки за свой счет, а администрация пенитенциара обязана установить телефоны внутри тюрьмы.
Кроме того, будут пересмотрены критерии разделения осужденных и гармонизированы условия реализации права осужденных на обращение с петициями.