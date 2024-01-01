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УГАИ: ситуация на дорогах Приднестровья за сутки

УГАИ: ситуация на дорогах Приднестровья за сутки
фото: mvdpmr.org

По информации госавтоинспекции, за сутки 8 января в Приднестровье случилось 12 ДТП. Больше всего – в Бендерах, где зарегистрировано 4 аварии.

В Тирасполе 3 ДТП, в Дубоссарах 2, по одному – в Слободзее, Григориополе и Рыбнице.

В авариях никто не пострадал.

В девяти случаях водители не справились с управлением в сложных метеоусловиях, уточнили в пресс-центре МВД ПМР.

Госавтоинспекторы отметили, что накануне многие автовладельцы в целях безопасности отказались от использования личного транспорта, оставив при этом свои машины у обочин дорог. Это создало значительные трудности коммунальным службам, которые расчищают проезжие части.

В связи с этим ГАИ призывает автолюбителей убрать свои машины с обочин, не парковаться в междворовых проездах - для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Движение в республике по всем направлениям открыто. Объездная дорога в г. Григориополь расчищена, движение по ней возобновлено с 10:00 9 января.

На затрудненных участках дорог дежурят сотрудники ГАИ, готовые прийти на помощь водителям.
  • Сегодня, 10:09
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