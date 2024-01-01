Китайский парк развлечений Harbin Ice-Snow World в Харбине вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой временный тематический парк льда и снега в мире.
Это настоящий снежный город, и в 2024 году его площадь составила около 816 000 м², передает moya-planeta.ru
В парке есть более 2000 ледяных и снежных скульптур, а на создание города более 10 000 строителей потратили целый месяц. Ледяной город строят в Харбине регулярно с 1999 года.
Харбин, столица провинции Хэйлунцзян, — шумный мегаполис на северо-востоке Китая с населением более 5 млн человек. Это удивительный город с богатой историей и культурой, известный своим уникальным сочетанием китайского и русского влияния.
Фестиваль льда и снега в столице провинции Хэйлунцзян — один из крупнейших зимних тематических фестивалей в мире, который ежегодно привлекает миллионы туристов.