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Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд
фото: East News

Китайский парк развлечений Harbin Ice-Snow World в Харбине вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой временный тематический парк льда и снега в мире.

Это настоящий снежный город, и в 2024 году его площадь составила около 816 000 м², передает moya-planeta.ru

В парке есть более 2000 ледяных и снежных скульптур, а на создание города более 10 000 строителей потратили целый месяц. Ледяной город строят в Харбине регулярно с 1999 года.

Харбин, столица провинции Хэйлунцзян, — шумный мегаполис на северо-востоке Китая с населением более 5 млн человек. Это удивительный город с богатой историей и культурой, известный своим уникальным сочетанием китайского и русского влияния.

Фестиваль льда и снега в столице провинции Хэйлунцзян — один из крупнейших зимних тематических фестивалей в мире, который ежегодно привлекает миллионы туристов.

Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд
фото из открытых источников

  • Сегодня, 10:20
  • DTV
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