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Итоги ВЭД Приднестровья за 2023 год

Итоги ВЭД Приднестровья за 2023 год
фото: customs.gospmr

Внешнеторговый оборот Приднестровья за январь-декабрь 2023 года снизился на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив около 3 069 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился на 1,0%, а объем импорта – на 6,0%.

Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 733 млн., а на импорт – 2 336 млн. долларов США, информирует newspmr.com

Итоги ВЭД Приднестровья за 2023 год

Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 1 603 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $1 476 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $94 млн., Румынией – $33 млн., Германией – $30 млн., Белоруссией и Китаем – по $27 млн., Польшей – $22 млн., Турцией – $17 млн., Казахстаном – $14 млн., Венгрией – $9 млн., США – $8 млн., Гонконгом и Нидерландами – $7 млн., Объединенными Арабскими Эмиратами, Словенией и Литвой – по $6 млн., Латвией – $5 млн., Узбекистаном – по $4 млн.

Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $195 млн., Индонезия – $12 млн., Малайзия – $6 млн., Италия – $5 млн., Сербия – $4 млн., Чехия – $3 млн., Киргизия, Непал, Бангладеш, Сингапур и Франция – по $2 млн. и др.

Итоги ВЭД Приднестровья за 2023 год

Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 1 744 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год уменьшился на 8% или на $141 млн.

В общем объеме торговли за январь-декабрь текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 52,7%, Европейского союза – 19,4%, прочие страны – 27,9%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС снизилась на 4,0 процентных пункта. Доля ЕС и прочих стран, наоборот, выросла – на 1,0 и 3,0 п.п. соответственно.

Итоги ВЭД Приднестровья за 2023 год


Внешняя торговля Приднестровья

В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 51,1 процента. Затем с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 19,1% и 9,8% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 3,5%; Польшу – 2,8%; Турцию – 1,7%; Болгарию – 1,4%; Германию – 1,3%; Белоруссию, Китай, Италию, Казахстан, США, Индонезию, Латвию, Венгрию, Чехию, Францию, Литву и Нидерланды – от 0,3 до 1,0% в общей структуре ВЭД.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:46
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