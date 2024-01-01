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Каса Караман приглашает на праздник "Киралейса"

Каса Караман приглашает на праздник "Киралейса"

В завершение рождественских праздников, 20 и 21 января, в 12:00, Каса Караман в селе Терновка приглашает Вас на мероприятие "Киралейса!".

В программе: колядки, конкурс голубцов от лучших хозяек села, ярмарка с домашними приготовлениями, выпечка из печи и другие вкусные угощения, а также уютная атмосфера деревенского отдыха.

20 января для вас выступит специальный гость «Avramov Band».

Дресс-код: теплая одежда и удобная обувь.

Принимаются коллективные заявки от 5 человек
Подробности: +373 775 60 336
Терновка, ул. Пушкина, 6
  • Сегодня, 10:54
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