Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Каса Караман приглашает на праздник "Киралейса"
В завершение рождественских праздников, 20 и 21 января, в 12:00, Каса Караман в селе Терновка приглашает Вас на мероприятие "Киралейса!".
В программе: колядки, конкурс голубцов от лучших хозяек села, ярмарка с домашними приготовлениями, выпечка из печи и другие вкусные угощения, а также уютная атмосфера деревенского отдыха.
20 января для вас выступит специальный гость «Avramov Band».
Дресс-код: теплая одежда и удобная обувь.
Принимаются коллективные заявки от 5 человек
Подробности: +373 775 60 336
Терновка, ул. Пушкина, 6
- Сегодня, 10:54
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.