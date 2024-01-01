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22 января состоится оглашение Послания Президента Приднестровья

22 января состоится оглашение Послания Президента Приднестровья
фото: president.gospmr

В ходе планового рабочего совещания Вадим Красносельский сообщил, что 22 января состоится оглашение Послания Президента ПМР органам государственной власти и управления. Это ежегодное мероприятие, цель которого – постановка задач на год, пройдет в режиме видеоконференции, информирует пресс-служба Главы государства.

Во время рабочей дискуссии Президентом поручено провести в ближайшее время расширенное совещание с участием представителей Правительства ПМР и Верховного Совета, глав государственных администраций городов и районов республики, директоров и специалистов субъектов естественных монополий. Обсудить предстоит все аспекты, связанные с межтарифной разницей.

Глава Бендер Роман Иванченко обратил внимание на необходимость в оперативном порядке приступить к реконструкции канализационной насосной станции, отметив, что на выполнение работ понадобится три года. Сейчас надо изыскать средства на разработку проектной документации. Еще одна просьба руководителя бендерской администрации – оказать содействие в финансировании рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Общая сумма предстоящих затрат – порядка двух миллионов рублей.

Предполагается проведение работ в несколько этапов. Задача – не одного года. Аналогичный запрос поступил от главы Дубоссарского района Руслана Чабана. Он сообщил, что остро стоит проблема рекультивации свалки в окрестностях села Гояны. Участники совещания говорили и в целом о существующей проблематике стихийных свалок в сельской местности, а также о целесообразности централизованного подхода к созданию санкционированных мест временного складирования ТБО и значимости заключения договоров с местными жителями на вывоз мусора. Среди проблемных аспектов, обозначенных дубоссарским главой, выделен также вопрос реконструкции городского водовода.

Еще одно сегодняшнее президентское поручение: провести контрольные мероприятия по выявлению фактов необоснованного завышения цен. В адрес Главы государства поступают тревожные сигналы по этому поводу. В работе будут задействованы профильные подразделения МВД, Минфина и Министерства экономического развития. Вадим Красносельский призвал предприятия сферы торговли не использовать в корыстных целях сложную внешнеэкономическую ситуацию.

На совещании в рамках обсуждения итогов минувшей недели главы государственных администраций проинформировали о многочисленных и разноплановых культурно-массовых мероприятиях новогодне-рождественской тематики. Сообщили и о готовности к проведению крещенских купаний. Вадим Красносельский акцентировал внимание на обеспечении безопасности и создании необходимых условий для проведения православных обрядов.

При этом он подчеркнул, что спасателям необходимо контролировать ситуацию не только в специально отведенных местах с оборудованными купелями, но и там, где граждане могут собираться в крещенские праздники по устоявшейся годами привычке. Кроме того, Глава государства обратился к приднестровцам с рекомендацией не рисковать и отказаться от купаний в водоемах в случае, если не позволяет состояние здоровья.
  • Сегодня, 19:46
  • DTV
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