С 1 апреля в Молдове будет установлена новая максимальная розничная цена, ниже которой не могут продаваться сигареты. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.
По заявлению ведомства, базовая цена на пачку из 20 сигарет, рассчитанная согласно статье 1233 (1) Налогового кодекса, составит 38,5 лея.
"Обращаем внимание на то, что продажа любому лицу сигарет и сигарилл по цене ниже базовой (38,5 лея) будет запрещена", – уточили в Налоговой службе.
Кроме того, нарушение данного положения наказывается штрафом в размере от 30% до 50% от стоимости сигарет и/или сигарилл на складе на момент проведения контроля.
Последнее повышение цен произошло в апреле прошлого года, когда минимальная ставка акцизного налога на 1000 единиц сигарет составляла 1198,75 лея, а базовая цена за пачку, содержащую 20 единиц продукта, составляла 35 леев, передаёт point.md
В 2018 году Минфин РМ заявил, что к 2025 году цены на сигареты вырастут в четыре раза. Чтобы гармонизировать налоги в Молдове с налогами в Европейском Союзе, наша страна до 2025 года будет применять ставку акцизного сбора в размере не менее 90 евро (около 1800 леев по текущему обменному курсу) за 1000 сигарет.
«Повышение акцизов на табачные изделия также является мерой по борьбе с потреблением табачных изделий в контексте того, что потребление табака признано причиной смертельных заболеваний», - пояснили тогда в Минфине РМ.