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Заседание Приднестровского Правительства: обзор основных тем

Заседание Приднестровского Правительства: обзор основных тем
фото: пресс-служба Правительства ПМР

Глава исполнительной ветви власти Александр Розенберг провел очередное заседание Приднестровского Правительства. Для обсуждения вынесены вопросы, связанные с поддержкой отрасли черной металлургии, минимизации коррупционных рисков в сфере госзакупок и ряда иных, сообщила пресс-служба Правительства ПМР

Прозрачность в сфере закупок

В ходе заседания члены Правительства в соответствии с Законом «О закупках в ПМР» утвердили форму Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов. Этот документ позволит минимизировать коррупционные риски при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Практически исключается участие в процессе закупок родственников, как близких, так и дальних.

Спектр медицинских услуг расширяется

Внесено изменение в предельные уровни тарифов на 2024 год на услуги муниципальных учреждений, подведомственных Государственной администрации города Бендеры. В Бендерском лечебно-диагностическом центре будут оказывать новые платные услуги. Среди них – видеогастроскопия общего профиля (с местной анестезией) стоимостью 420 рублей и биопсия эндоскопического материала (без гистологии) стоимостью 70 рублей. Цена исследований соответствует среднерыночным.

Учет музейных предметов на контроле

Исполнительная ветвь власти предлагает установить порядок государственного учета музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда ПМР, а также уточнить процедуру включения и исключения музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда. Для этого разработан законопроект, который в ближайшее время будет направлен в Верховный Совет для изучения.

По данным Госслужбы культуры и исторического наследия, по состоянию на 1 января 2023 года в главных инвентарных книгах музеев Приднестровья зарегистрировано более 267,7 тыс. музейных предметов, но юридически они не входят в состав Музейного фонда, так как не зарегистрированы в Государственном каталоге Музейного фонда. Экспонаты зарегистрированы в юридических документах государственного учета музеев (Книги поступлений – главные инвентарные книги), которые закрепляют их за определенными музеями. Законопроектом предлагается предусмотреть, что музейные предметы и музейные коллекции считаются включенными в состав Музейного фонда со дня их регистрации в главной инвентарной книге после прохождения процедуры первичного учета.
  • Сегодня, 20:20
  • DTV
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