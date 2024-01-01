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В Приднестровье задержали курьеров из Молдовы с крупной партией наркотиков

В Приднестровье задержали курьеров из Молдовы с крупной партией наркотиков
фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в канун новогодних праздников приднестровские оперативники задержали курьеров с крупной партией наркотиков. Все трое – жители Молдовы, которые прибыли в Приднестровье, чтобы сбыть запрещённый товар.

Распространяли наркотики путём закладок, сообщает пресс-центр МВД. У одного из задержанных, жителя Кишинёва, оперативники Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД ПМР изъяли их больше сотни. Они были начинены гашишем и «солью».

Сам задержанный пояснил, что на протяжении восьми месяцев работал по такой же схеме на территории Молдовы. Когда приехал в Приднестровье, сразу попал в поле зрения оперативников. Сейчас 31-летнему мужчине грозит тюремный срок до 15 лет.

Спустя несколько дней оперативники Управления уголовного розыска МВД ПМР задержали в столице двоих начинающих наркоторговцев из Новых Анен. Каждому по 18 лет. Они открыли собственный интернет-магазин. Чтобы сэкономить, сами выступали в роли закладчиков. При задержании оказали сопротивление. Один из них использовал перцовый баллончик – распылил его в сторону сотрудника, который в результате получил травмы.

В отношении каждого возбуждено уголовное дело. Самому отчаянному – владельцу магазина – придётся ответить еще и за использование перцового баллончика против оперативников. Применение насилия в отношении представителя власти наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
  • Сегодня, 20:35
  • DTV
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