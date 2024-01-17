фото: md.kp Майя Санду во время церемонии вручения премии в 30 тыс евро в Румынии
Эксперт по борьбе с коррупцией РМ заявила, что президент не имеет права получать денежные подарки, находясь на своем посту, так как это противоречит закону, который касается высокопоставленных лиц и госслужащих.
Заявление бывшего заместителя главы НЦБК Кристины Кожокару прозвучало в контексте премии в размере 30 тысяч евро, присужденной главе государства Майе Санду мэрией Тимишоары, сообщает ziua.md
"Закон 82 от 2017 года — это первый закон, определяющий режим дарения более широко, чем это делалось ранее. И поскольку существовало недопонимание относительно денег, было специально оговорено, что деньги не являются приемлемым подарком. Предполагается, что любое предложение денег является коррупционным актом, это взятка", — заявил антикоррупционный эксперт.
Майя Санду была награждена премией "Тимишоара за европейские ценности”. Премия была учреждена в 2023 году.
Президент Республики Молдова стала первым лауреатом этой награды, которая была вручена ей за заслуги в защите свободы и демократических ценностей в Европе и в знак признания продвижения ею модели смелого лидерства, вдохновляющего в кризисные времена.
Румынская пресса сообщила, что денежная часть премии "Тимишоара за европейские ценности" в размере 30000 евро, которые дали президентке РМ Майе Санду, сформирована за счет взносов местных частных компаний. Это даже не деньги примэрии Тимишоары, пишет MD.KP
Представьте себе, что президент Румынии приезжает в Молдову, но не в Кишинев, а, допустим, в Бельцы или Ниспорены, для того, чтобы бизнесмены молдавского города вручили ему 30 тысяч евро в качестве награды за поддержку неких идеологических устремлений.
В течение трех дней с момента получения денег или возвращения в Молдову Санду должна передать эту сумму Комиссии по оценке и учёту подарков, откуда средства передадут в Национальный антикоррупционный центр. В случае несоблюдения этой процедуры, получение денег будет считаться коррупцией.