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Эксперт о премии для Санду: Любое предложение денег — это акт коррупции

Эксперт о премии для Санду: Любое предложение денег — это акт коррупции
фото: md.kp Майя Санду во время церемонии вручения премии в 30 тыс евро в Румынии

Эксперт по борьбе с коррупцией РМ заявила, что президент не имеет права получать денежные подарки, находясь на своем посту, так как это противоречит закону, который касается высокопоставленных лиц и госслужащих.

Заявление бывшего заместителя главы НЦБК Кристины Кожокару прозвучало в контексте премии в размере 30 тысяч евро, присужденной главе государства Майе Санду мэрией Тимишоары, сообщает ziua.md

"Закон 82 от 2017 года — это первый закон, определяющий режим дарения более широко, чем это делалось ранее. И поскольку существовало недопонимание относительно денег, было специально оговорено, что деньги не являются приемлемым подарком. Предполагается, что любое предложение денег является коррупционным актом, это взятка", — заявил антикоррупционный эксперт.

Майя Санду была награждена премией "Тимишоара за европейские ценности”. Премия была учреждена в 2023 году.

Президент Республики Молдова стала первым лауреатом этой награды, которая была вручена ей за заслуги в защите свободы и демократических ценностей в Европе и в знак признания продвижения ею модели смелого лидерства, вдохновляющего в кризисные времена.

Румынская пресса сообщила, что денежная часть премии "Тимишоара за европейские ценности" в размере 30000 евро, которые дали президентке РМ Майе Санду, сформирована за счет взносов местных частных компаний. Это даже не деньги примэрии Тимишоары, пишет MD.KP

Представьте себе, что президент Румынии приезжает в Молдову, но не в Кишинев, а, допустим, в Бельцы или Ниспорены, для того, чтобы бизнесмены молдавского города вручили ему 30 тысяч евро в качестве награды за поддержку неких идеологических устремлений.

В течение трех дней с момента получения денег или возвращения в Молдову Санду должна передать эту сумму Комиссии по оценке и учёту подарков, откуда средства передадут в Национальный антикоррупционный центр. В случае несоблюдения этой процедуры, получение денег будет считаться коррупцией.


Эксперт о премии для Санду: Любое предложение денег — это акт коррупции
фото: md.kp
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
  • Просмотров: 4
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