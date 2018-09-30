В 2023 году в Приднестровье впервые была запущена программа туристического кешбэка. Суть в том, что путешественникам возвращается часть денег, потраченных на покупку экскурсии, тура или бронирование гостиницы, в виде кешбэка. Инициатива Правительства Приднестровской Молдавской Республики направлена на стимулирование внутреннего туризма.
Программой туристического кешбэка воспользовались 791 человек, купив экскурсий и туров на 351,8 тысяч рублей. Обладатели банковских карт платежной системы «Клевер» суммарно получили возврат на более чем 116,1 рублей, сообщает Агентство по туризму ПМР.
За время действия программы путешественникам было предложено 32 однодневные экскурсии, на которые отправились 646 человек, заплатив 195,6 тысяч рублей. Также было предложено 6 двухдневных туров с проживанием, которые приобрели 145 человек, на общую сумму 156,2 тысячи рублей.
Представители туристического бизнеса приняли активаное участие в программе. Свои услуги потребителям предложили известные в Приднестровье туристические агентства «Let’s go», «Хочу туда», «РИО», «Эва» а также средства размещения «Усадьба Корзуна», отель «CityClub», гостиница «Россия» и гостинично-ресторанный комплекс «Днестровский сад». Они предлагали однодневные экскурсии по Приднестровью и проживание в гостинице, за которые возвращалось 20% от стоимости, а также двухдневные туры, за которые возвращалось 50%. Стоит отметить, что туристические компании ничего при этом не теряли, ведь деньги возвращаются из республиканского бюджета.
«Туристический кешбэк оказал позитивный эффект на наших путешественников. Увеличилось количество людей, которые стали путешествовать по родному краю. Стали чаще выезжать на отдых с ночевкой, ведь это очень выгодно — возвращается половина от стоимости такого тура, а это существенный бонус, экономия для потребителя. Наши экскурсанты с нетерпением ждут продолжения программы и уже интересуются, когда возобновятся поездки по Приднестровью с кешбэком. А мы в свою очередь, конечно же, поддержим эту инициативу и будем расширять наши предложения» — Анжела Пономарёва, экскурсовод, представитель турагентства «Рио».
Планируется, что программа туристического кешбэка в Приднестровье возобновится в 2024 году.