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Tesla внесла Кишинев в список возможных мест для станций Supercharger

Tesla внесла Кишинев в список возможных мест для станций Supercharger
фото из открытых источников

Каждые 3 месяца Tesla проводит голосование по следующим возможным местам размещения новых станций Supercharger.

В последней сессии такого голосования города Румынии голосовали очень интенсивно, а в новой сессии голосования Tesla включила Кишинев в список следующих возможных мест, за которые можно голосовать, и в зависимости от количества собранных голосов эти места будут официально подтверждены для следующих станций Supercharger, пишет piataauto.md

Tesla призывает пользователей голосовать на своем официальном сайте, посвященном голосованию по Supercharger, и на вчерашнее утро, 16 января, Кишинев имел примерно 1,5 тысячи голосов, занимая 17-е место из большого количества городов.

Таким образом, если бы многие мобилизовались, чтобы проголосовать на сайте Tesla в пользу Кишинева, город мог бы войти как минимум в топ-5 или топ-10 и имел бы очень высокие шансы получить в течение этого года первую станцию Tesla Supercharger.

Это открыло бы новую главу в инфраструктуре, посвященной электромобилям Tesla в Республике Молдова, которых уже немало, но не только для них, но и для всех электромобилей, поскольку эти новые станции уже обеспечивают доступ для других автомобилей через порты CCS.

Онлайн-голосование на сайте Tesla можно провести после быстрой регистрации с указанием действующего адреса электронной почты.
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