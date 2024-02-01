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Данилов: В Украине могут создать должность кибердипломата

Данилов: В Украине могут создать должность кибердипломата
Фото: РНБО/Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024

В Украине могут создать должность кибердипломата. Это связано с быстрым развитием технологий в мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 года.

"Сейчас в мире идет большое движение. Большое количество стран имеет кибердипломатов. Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность, как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", - сказал Данилов.

Следует отметить, что впервые цифровая дипломатия в Украине упоминается как составляющая стратегии публичной дипломатии, принятой в 2021 году Министерством иностранных дел. Тогда речь шла прежде всего о так называемом "коммуникационном измерении".

Кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве.

Эти интересы обычно проявляются в национальных стратегиях киберпространства или кибербезопасности. Кибердипломатия включает в себя кибербезопасность, киберпреступность, укрепление доверия, свободу Интернета и управление Интернетом.
  • Сегодня, 19:49
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