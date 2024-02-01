Фото: РНБО/Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024
В Украине могут создать должность кибердипломата. Это связано с быстрым развитием технологий в мире.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 года.
"Сейчас в мире идет большое движение. Большое количество стран имеет кибердипломатов. Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность, как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", - сказал Данилов.
Следует отметить, что впервые цифровая дипломатия в Украине упоминается как составляющая стратегии публичной дипломатии, принятой в 2021 году Министерством иностранных дел. Тогда речь шла прежде всего о так называемом "коммуникационном измерении".
Кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве.
Эти интересы обычно проявляются в национальных стратегиях киберпространства или кибербезопасности. Кибердипломатия включает в себя кибербезопасность, киберпреступность, укрепление доверия, свободу Интернета и управление Интернетом.