Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ.
"С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины", — сказал он в вечернем видеообращении, пишет ria.ru.
Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня". Речь идет, в частности, о бригадных генералах Андрее Гнатове, Михаиле Драпатом, Игоре Скибюке, а также полковниках Павле Палисе и Вадиме Сухаревском. По словам президента, всех их рассматривают на руководящие должности в армии и они будут служить под руководством "опытного украинского командующего".
Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса главы государства пока нет.
Ранее сегодня Зеленский встретился с находившимся на этой должности Валерием Залужным. Они затронули тему обновления руководства армии, президент предложил ему "оставаться в команде".
Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса президента.
В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждались слухи о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил ему только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.