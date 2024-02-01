Состоялось подписание соглашения между Италией и ЮНЕСКО, в соответствии с которым Италия сделает взнос 500 тыс. евро на проведение первоочередных восстановительных работ в Спасо-Преображенском соборе, сообщает мэрия Одессы в пятницу.
Так же сообщается, что в Одессе с официальным визитом находится итальянская правительственная делегация под председательством специального посланника по вопросам восстановления и укрепления стойкости Украины Давиде Ла Чечилиа, передает interfax.com.ua.
В октябре 2023 года Италия взяла патронат над восстановлением Одессы и начала по этому поводу активное сотрудничество с ЮНЕСКО. Ла Чечилиа отметил, что с началом председательства Италии в G7, с 1 января 2024 года, вопрос восстановления Украины внесен также в приоритеты "Большой семерки".
Координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески представила основные направления сотрудничества, среди которых срочная стабилизация поврежденных памятников, создание Мастер-плана управления объектами культурного наследия. Так же в перспективе - разработка рекомендаций и протоколов по защите и развитию Одессы в соответствии с принципами устойчивого развития.
Планируется подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве по восстановлению Одессы (Италия - Украина - ЮНЕСКО), а также отдельно между Италией и Украиной, где будут обозначены области сотрудничества.
Ранее сообщалось, что одесские власти предупреждали об опасности дальнейшего разрушения Спасо-Преображенского собора, пострадавшего от российской ракетной атаки России по городу 23 июля 2023 года, а в ночь на 11 ноября минувшего года оказавшегося подтопленным после сильного дождя.